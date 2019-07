Wiele osób skarży się na uporczywe dzwonienie, brzęczenie czy też trzaskanie w uszach, które obniżają jakość życia. Szumy uszne mogą występować tylko w określonych sytuacjach lub towarzyszyć stale. Nie są one żadnym schorzeniem ani też nie wpływają negatywnie na stan słuchu, jednakże mogą być niepokojące i drażniące. Skąd się biorą się szumy uszne i jak sobie z nimi poradzić?

Jakie są przyczyny szumów usznych?

Do wystąpienia szumów usznych może przyczynić się wiele czynników. W grupie zwiększonego ryzyka nimi znajdują się osoby przebywające w nadmiernym hałasie, narażone na silny stres oraz borykające się ze schorzeniami typu miażdżyca, nadciśnienie czy nadczynność tarczycy.

Powodem szumów usznych mogą być również urazy mechaniczne głowy czy szyi oraz niektóre czynniki chemiczne. Nadużywanie niektórych preparatów przeciwbólowych czy antybiotyków także może skutkować wstąpieniem szumów usznych. W przypadku zmęczenia i senności u osób z obniżoną krzepliwością krwi mogą pojawić się szumy uszne, co wymaga interwencji lekarza.



Domowe sposoby na szumy uszne i profilaktyka

Z problemem szumów usznych można poradzić sobie za pomocą domowych sposobów. Warto to robić zwłaszcza w początkowym stadium choroby, kiedy to dają się one najbardziej we znaki i utrudniają wręcz zaśnięcie. Bardzo ważne jest to, aby przestać sięgać po stopery do uszu, jeśli ktoś ich używa. Najlepiej jest włączyć radio czy też telewizor przed zaśnięciem, ale w wersji ściszonej.

W przypadku całkowitej ciszy szumy uszne są jeszcze bardziej słyszalne i skutecznie odpędzą sen. Kolejną kwestią jest to, aby kłaść się do łóżka z czystą głową, czyli bez martwienia się i niepotrzebnego stresowania się. Z całą pewnością nie należy głowić się nad problemami, gdy mamy udać się na nocny spoczynek. Należy zrobić to w ciągu dnia. Szumy uszne mogą występować także po zażyciu pewnych leków. Jeśli zaobserwujemy coś takiego, to należy udać się do specjalisty i jak najszybciej odstawić lek. Ponadto po silniejsze medykamenty należy sięgać wyłącznie w porozumieniu ze swoim lekarzem.



Znacznie lepiej jest zapobiegać powstawaniu szumów usznych, niż je leczyć, a można to osiągnąć, stosując się do kilku zasad. Powinno się w związku z tym unikać gwałtownych i długotrwałych hałasów. Jeśli często słuchamy głośnej muzyki, szczególnie przez słuchawki douszne, to można spodziewać się pojawienia szumów usznych. Należy również unikać silnych stresów i kontrolować ciśnienie krwi. Wystrzegać powinno się wyziębiania ciała, nadużywania aspiryny i dużych dawek środków odwadniających.

W przypadku zatkanego ucha należy udać się do lekarza, a nie próbować samodzielnie w nim dłubać jakimś narzędziem. Bardzo ważne jest także to, aby regularnie wykonywać badanie stężenia glukozy i cholesterolu we krwi oraz udać się do lekarza w przypadku wystąpienia problemów z tarczycą.



Leczenie

Obecnie jest wiele sposobów leczenia szumów usznych. Najczęściej sięga się po habituację, psychoterapię, generator szumu szerokopasmowego i aparat słuchowy w przypadku pacjentów z dużym niedosłuchem.