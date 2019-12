Jarosław Kaczyński jeszcze nie wyszedł ze szpitala po operacji wszczepiania stawu kolanowego – dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Prezes PiS czuje się dobrze, ale pozostaje cały czas w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Jarosław Kaczyński / Mateusz Marek / PAP

Jarosław Kaczyński przeszedł zabieg w poniedziałek 2 grudnia. Zabieg miał być wcześniej przekładany z powodu natłoku obowiązków prezesa partii. Pierwotnie Kaczyński miał być operowany w styczniu 2019 roku.

O tym, że zabieg się odbył, powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu z ramienia partii rządzącej Małgorzata Gosiewska.

Z tego co wiem jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze, chciałabym naszych sympatyków, zwolenników i słuchaczy uspokoić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To był zaplanowany zabieg, wszystko w porządku, wkrótce wróci do pracy - mówiła wicemarszałek.

Zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego

Zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego przeprowadza się w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu, silnego bólu, który może być efektem złamań, czy guza kości.

Endoproteza składa się z dwóch metalowych elementów: jeden zastępuje kość udową, a drugi przylega do kości piszczelowej. W celu uniknięcia zakażenia implanty wykonane są z materiałów obojętnych dla organizmu. Implanty są mocowanie do kości przez cement chirurgiczny.

Przygotowanie do zabiegu

Do wszczepienia endoprotezy kolana trzeba przygotować się wcześniej. W przypadku otyłości lub nadwagi pacjenta, zaleca się zredukowanie wagi, żeby uniknąć po operacji niepotrzebnych obciążeń.

Przed operacją przeprowadza się też rehabilitację, żeby wzmocnić mięśnie obu dolnych kończyn, a także górnych, co będzie przydatne przy korzystaniu z kul ortopedycznych lub balkonika.

Kilka dni przed operacją zaleca się też odstawienie leków rozrzedzających krew.

Operacja i rehabilitacja

Pacjent zostaje przyjęty do szpitala dzień przed zabiegiem. Operacja trwa 2-3 godziny i jest przeprowadzana w znieczuleniu rdzeniowym lub ogólnym.

Już w pierwszej dobie po operacji lekarze zachęcają do chodzenia przy pomocy kul lub balkonika. Po 3 dniach usuwane są dreny, a pacjent wraca do domu po 7-10 dniach od zabiegu.

Przez pierwszy miesiąc unieruchamia się staw, stosuje się schładzanie i uciskanie kolana. Przeprowadza się też stretching. Po 5 tygodniach w włącza się do rehabilitacji trening kończyny, która była operowana.

Powrót do pełnej aktywności fizycznej jest przewidziany po pół roku od operacji.