Szczotkowanie zębów co najmniej dwa razy dziennie, nitkowanie raz dziennie, regularne kontrole u stomatologa i odpowiednia dieta - to zdaniem lekarzy skuteczny przepis na zdrowe zęby i dziąsła. Specjaliści podkreślają, że 95 procent chorób dziąseł wywołanych jest przez płytkę bakteryjną, która pojawia się najczęściej z powodu niewłaściwej higieny jamy ustnej.

Przeprowadzono badania, w których studenci przez 17 dni nie szczotkowali zębów. Od razu pojawiło się u nich zapalenie dziąseł - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem profesor Renata Górska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii. Cechą charakterystyczną chorób przyzębia jest ruszanie się zębów. Może ono doprowadzić nawet do ich utraty, a potem do nieprzyjemnych powikłań - dodaje.

"Wieczorne mycie zębów powinno być dłuższe"

Myjemy zęby minimum dwa razy dziennie: najlepiej myć zęby tuż po śniadaniu i wieczorem. To wieczorne mycie zębów jest szczególnie ważne, ponieważ oczyszczamy zęby po całym dniu. Do tego: w nocy mamy zmniejszone wydzielanie śliny, więc bakterie, które pozostaną na niedokładnie wyczyszczonych zębach, będą namnażać się i atakować szkliwo, a przez to grozi nam próchnica - podkreśla w rozmowie z RMF FM doktor Kamila Wasiluk, stomatolog-ortodonta z warszawskiego Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium. Wieczorne mycie zębów powinno być dłuższe i bardzo dokładne. Czyścimy zęby nie tylko szczoteczką, ale dbamy też o przestrzenie międzyzębowe, które można oczyścić nićmi dentystycznymi - dodaje.

Jak długo powinno trwać mycie zębów?

Najważniejsze jest to, aby po wieczornym myciu zębów były one dokładnie umyte - podkreśla doktor Kamila Wasiluk. Jednej osobie zajmie to 2 minuty, drugiej 3 minuty. Według mnie, powinniśmy kontrolować nasze zęby w lusterku patrząc, czy są dobrze umyte - podkreśla. Specjaliści zwracają uwagę, że u wielu pacjentów widać, że myją zęby, ale jednocześnie można zauważyć, że w czasie mycia popełniają błędy i nie robią tego idealnie. Najczęstszy błąd, jaki popełniamy to zbyt rzadkie nitkowanie zębów i oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. Panuje też przekonanie, że nie warto dokładnie dbać o mycie zębów mlecznych. Tymczasem one też powinny być szczotkowane i w razie problemów leczone - podkreśla doktor Wasiluk.

Jak myć zęby o poranku?

Stomatolodzy zauważają, że wiele osób myje zęby przed śniadaniem. Kluczowe dla higieny jamy ustnej jest to, aby zęby były myte po posiłku. Po jedzeniu zęby są brudne, dlatego powinniśmy oczyścić je z resztek pokarmowych i dopiero wyjść z domu, a potem po kolejny posiłek sięgamy po trzech, czterech godzinach. Można myć też zęby o poranku dwa razy: tuż po wstaniu z łóżka i później, po śniadaniu - dodaje.

Na co według ekspertów powinniśmy zwrócić uwagę dbając o zęby?

- szczoteczka do zębów, której używamy, powinna nie była za twarda, ponieważ może doprowadzić to do chorób i ubytków dziąseł,

- żeby muszą być umyte po porannym posiłku,



- po umyciu zębów możemy pić wodę,



- problemy z zębami mogą być oznaką innych chorób, między innymi anoreksji i bulimii (starte szkliwo), fluorozy, czyli zbyt wysokiego poziomu fluoru (białe plamki na zębach, białaczki (krwawienie dziąseł, zapalenie dziąseł), cukrzycy (trudno gojące się rany w jamie ustnej), anemii (blade śluzówki i dziąsła oraz czerwony język).

Kiedy pójść do ortodonty?

Towarzystwa naukowe rekomendują rodzicom, aby na pierwszą wizytę kontrolną u ortodonty zabrali dziecko, które ma 7 lat. Ortodonta powinien sprawdzić czy zgryz prawidłowo się rozwija, w tym wieku zaczyna się wymiana uzębienia z mlecznego na stałe,więc w jamie ustnej dziecka wiele się wtedy dzieje. Wizyta w takim momencie pozwala nam odpowiednio wcześnie rozpocząć leczenie, które będzie kompleksowe. Dorośli też zgłaszają się do ortodonty, ale przede wszystkim ze względów estetycznych. Zauważają, że mają krzywe zęby, a chcieliby mieć proste, tu z pomocą przychodzi ortodonta dorosłych. W przypadku osób dorosłych bardzo często potrzebna jest współpraca na linii lekarz - dentysta-ortodonta w celu ustawienia zębów pod odbudowy protetyczne lub implantologiczne - podkreśla doktor Kamila Wasiluk.

Michał Dobrołowicz