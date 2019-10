Dobra wiadomość dla pacjentów. W Lubelskiej Kinice Okulistyki – Szpitala Klinicznego nr 1, powstaje pierwsze w Polsce Europejskie Centrum Innowacyjnych terapii schorzeń plamki żółtej oka. "Na znaczcie większą skalę, niż dotąd, będzie możliwa najnowsza diagnostyka i nowoczesne leczenie" – mówi szef kliniki prof. Robert Rejdak.

W Lublinie powstaje Centrum Innowacyjnych terapii schorzeń plamki żółtej oka. Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Powstanie ośrodka to przypieczętowanie wieloletniej współpracy lubelskiej kliniki z najlepszymi ośrodkami na całym świecie. Centrum będzie miało do dyspozycji 3 piętra remontowanego teraz budynku tzw. starej okulistyki. Znajdą się tam sale operacyjne, pracownie badawcze i gabinety zabiegowe m.in. iniekcji do ciała szklistego.



Dzięki uzyskanym przez szpital dotacjom klinika będzie doposażona w super-nowoczesną infrastrukturę informatyczną i cyfrową.



Ośrodek przygotowuje się do wprowadzenia stosowanej np. w USA telemedycyny. Będzie to polegać na tym, że np. lekarz rodzinny wyposażony w specjalną kamerę będzie wykonywał zdjęcie oka u swojego pacjenta. Zdjęcie trafi do cyfrowej chmury. System komputerowy w klinice przeanalizuje je pod kątem charakterystycznych zmian dla chorób. Od razu wyśle też odpowiednią informację.



Schorzenia plamki to niestety plaga XXI wieku

Jeszcze w październiku do Lublina przyjedzie prof. Marco Zarbin z Rutgers University, któremu na kontynuowanie wieloletniej współpracy i wymiany naukowej z lubelską kliniką przyznano na początku tego roku stypendium amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Zarbin w USA zastosował telemedycynę w okulistyce na szeroką skalę.



Schorzenia plamki to niestety plaga XXI wieku. Będziemy kontynuować teraz działania w kluczowych obszarach obejmujących telemedyczną diagnostykę schorzeń siatkówki oka, cukrzycowego obrzęku plamki, retinopatii wcześniaczej, traumatologii, a także będziemy prowadzić badania genetyczne i rozwijać terapie genowe - mówi prof. Robert Rejdak. Dla pacjentów powstanie centrum powinno poprawić dostępność do programów lekowych i terapii eksperymentalnych. Nieleczone schorzenia plamki żółtej prowadzą bardzo często do nieodwracalnej ślepoty. I niestety dotyczy to wszystkich grup wiekowych.



Właśnie zakończył się kurs 30 lekarzy okulistów w zakresie diagnostyki i terapii plamki żółtej pod patronatem ESASO - Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych, która również od wielu lat jest partnerem lubelskiej kliniki.