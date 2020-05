Podczas kwarantanny, która dla milionów osób oznacza zdalną pracę i naukę, może dojść do masowego zjawiska pogorszenia się wzroku - alarmują okuliści we Włoszech. Ostrzegają przed konsekwencjami godzin spędzanych przed ekranem komputera, także w wolnym czasie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Lekarze podsumowali ponad dwa miesiące przymusowej kwarantanny i oddelegowania wielu pracowników do pracy w domu przy komputerze. Podkreślają, że w wyniku wielogodzinnego pozostawania przed ekranem pogarsza się wzrok, także u osób już mających krótkowzroczność.

Co więcej, również po zakończeniu pracy i zdalnych lekcji, nadal większość osób korzysta z komputera - ćwiczą oglądając instruktażowe filmy, sprawdzają przepisy kulinarne i uczą się gotować, godzinami oglądają seriale na platformach filmowych.





Nowy styl życia - tłumaczą okuliści - sprawił, że oczy obciążone są nadmiernie też dlatego, że traci się nawyk patrzenia daleko, ku horyzontowi. Przez znaczną część dnia wzrok utkwiony jest w ekran.



Pozostawanie przed ekranem przez długi czas w otoczeniu zbyt słabo oświetlonym, jak to bywa w domu, zwiększa wady wzroku i nasila problemy z oczami - podkreśliła okulistka Elena Pacella z rzymskiego szpitala Umberto I, cytowana przez dziennik "Il Messaggero".



Jako jeden z rezultatów wymieniła zaostrzenie astenopii, czyli osłabienia oczu, objawiającego się ich bólem i zaczerwieniem, łzawieniem, bólem głowy, kłopotami z widzeniem.



W ciągu dwóch miesięcy oczy mogą już znacznie odczuwać skutki nowego stylu życia - dodała.



Doktor Pacella powiedziała: "U osoby z krótkowzrocznością może ona wzrosnąć, ale i rozwinąć się u kogoś, kto ma do niej predyspozycje, ale jeszcze nie ma objawów". Szkodliwe, ostrzegła, jest wielogodzinne patrzenie na coś z bliska. Jak podkreśliła choć ekrany mają specjalne zabezpieczenia ochronne, to jednak sprawiają, że zwiększa się łzawienie oczu.



Okulistka zaapelowała, by podczas wielogodzinnego przebywania oko w oko z komputerem patrzeć regularnie w dal. Sygnałem alarmowym powinno też być pojawienie się kłopotów z oczami u tych, którzy dotąd ich nie mieli.