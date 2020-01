Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zmianę samopoczucia związaną z pogodą odczuwa aż od 50 do 70 procent Polaków. Jak meteopaci reagują na zmiany pogody? Głównie cierpią na skoki ciśnienia, przez co – senność, uczucie zmęczenia i kłopoty z koncentracją.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Dla osób wrażliwych na zmianę pogody wysokie ciśnienie atmosferyczne bywa szczególnie uciążliwe.

Przy takiej aurze, migreny wywołanej wysokim ciśnieniem trudno pozbyć się metodami tradycyjnymi. Tabletka przeciwbólowa zwykle nie wystarcza. Nawet jeśli pogoda dopisuje, dzień jest słoneczny, a powietrze czyste, przy wysokim ciśnieniu meteopaci będą rozdrażnieni, senni i zdekoncentrowani.

PonadtoDlatego meteopaci, którzy dodatkowo cierpią na choroby układu sercowo-naczyniowego, mogą doświadczyć nasilonych objawów swojej dolegliwości.

Należy pamiętać także, że zmiany ciśnienia atmosferycznego wpływają nie tylko na krzepliwość krwi, ale i na działanie leków. Warto - zwłaszcza w taki dzień, kiedy odczuwamy pogorszenie samopoczucia - kontrolować ciśnienie tętnicze. Jak przekonują lekarze, wystarczą do tego proste aparaty, ciśnieniomierze, które większość z nas posiada w domu.

Jestem meteopatą. Jak sobie radzić?

Organizm takiej osoby powraca do równowagi w momencie, kiedy przestają działać bodźce wywołujące dolegliwość. Mimo to istnieją sposoby, by wygłuszyć symptomy występujące u meteopaty.

Przy występujących bólach głowy można na przykład stosować kofeinę. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że łącząc ją z lekami przeciwbólowymi, ich działanie jest zwiększone. Jeśli występują bóle w obrębie układu ruchu, które powiązane są z dużą wilgotnością powietrza bądź niżem, można zastosować niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Zaleca się również stosowanie naparu z melisy - pomaga zapanować nad zmiennością nastrojów i niepokojem. Żeń-szeń natomiast dodaje energii, niweluje zmęczenie oraz wspomaga sprawność umysłową.

Warto zadbać również o właściwe nawodnienie i zdrowy sen. Nie poddawajmy się negatywnym skutkom stresu. Kiedy źle się czujemy zaplanujmy czas na odpoczynek i relaks

Zwróćmy też uwagę na dietę - dobrze, żeby była bogata w witaminy i minerały. Wzbogaćmy naszą dietę o preparaty z magnezem i witaminą B6, które dobrze wpływają na pracę układu nerwowego i łagodzą jego przeciążenia. Magnez poprawia też funkcjonowanie układu krążenia, działa uspokajająco i reguluje rytm serca. Również potas wspomaga pracę serca. Najlepiej, kiedy dostarczamy go organizmowi dzięki zrównoważonej diecie. Te składniki znajdziemy w bananach, pomidorach, batatach, burakach, a także w szpinaku.