Ponad 100 metrów pod ziemią, w Kopalni Soli „Wieliczka”, gdzie panuje unikalny mikroklimat, spotkali się dzisiaj specjaliści od chorób płuc i rehabilitacji oddechowej. Mogą z niej skorzystać między innymi pacjenci, którzy przeszli Covid, ale także z astmą lub POChP.

/ Materiały prasowe

W Kopalni Soli „Wieliczka” odbywa się dzisiaj konferencja pn. ,,Wyzwania, potrzeby, skuteczność i możliwości rehabilitacji płuc w dobie pocovidowej, zanieczyszczeń powietrza, globalizacji i wojny w Ukrainie”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia realizacji rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach subterraneoterapii w Podziemnym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”

Konferencja w Kopalni Soli Wieliczka / Marcin Czarnobilski / twojezdrowie.rmf24.pl

Cieszę się, że bardzo wiele podmiotów dzisiaj przyjechało do Kopalni Soli "Wieliczka", by z jednej strony dzielić się swoimi doświadczeniami, a z drugiej wskazywać w jaki sposób możemy podejść do tego nowego problemu jakim w tej chwili jest społeczeństwo pocovidowe - mówi Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu - współorganizator konferencji.

Czym jest rehabilitacja pulmonologiczna i kto może z niej skorzystać?

Jak podkreśla Krzysztof Grzesik - rehabilitację pulmonologiczną przechodzą przede wszystkim osoby z astmą, POChP czy zatorowścią płuc.

Jeżeli powiedziałem, że około połowę osób to były te, które przeszły covid, to jednak nadal około połowa, to są te osoby, u których problemy chociażby POChP, która jest przecież trzecim zabójcą ludności świata, nadal występują. Więc to też trzeba wiedzieć - pacjencie, jeżeli masz problem w płucach, to są takie ośrodki i bardzo się cieszę właśnie z tej tutaj konferencji w cudownym miejscu Kopalni Soli w Wieliczce w 20 lecie ich otwarcia, że taka konferencja w tej chwili ma miejsce - dodaje Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu - współorganizator konferencji.

Krzysztof Grzesik - Dyrektor Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

Jak podkreśla z kolei prof. Roman Nowobilski - kierownik Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, by prowadzić rehabilitację pulmonologiczną, trzeba najpierw ocenić sprawność układu oddechowego, a więc to, jak głęboko oddychamy, jakie mamy rezerwy oddechowe, jaką moc generujemy wdechowo i wydechowo. Do tego nowocześnie służą urządzenia do badania tak zwanego napędu oddechowego.

Prof. Roman Nowobilski - Kierownik Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Collegium Medicum UJ Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

W tym momencie wykorzystujemy też techniki pracy z pacjentem, odległościowo. Elementy telemedycyny, jak też w pewnych grupach wiekowych stosujemy pewne programy online, a nawet gry, w których młody człowiek, np. chory na astmę, generuje odpowiednie poziomy oporów oddechowych, pokonując pewne stadia w trakcie tejże gry i przechodząc na kolejne etapy. Więc tu jesteśmy bardzo kompatybilny i dbamy o ten compliance - mówi profesor Nowobilski.

Immunolog: "Long Covid to wciąż dla nas wyzwanie"

Według immunologa dr Pawła Grzesiowskiego, w tej chwili trudno jest powiedzieć, jak wiele osób po przechorowaniu wariantu omikron będzie chorować na longcovid .

Natomiast jesteśmy niestety świadkami tego, że ludzie, którzy przechodzili te pierwsze infekcje wywołane przez wariant delta czy beta mają problemy z płucami przez wiele miesięcy, a nawet lat. Nazywamy tę chorobę longcovid, ale tak do końca nie wiemy, co dzieje się w płucach, na jakich poziomach dochodzi do uszkodzenia tych płuc. Jedno wiemy, że tych ludzi trzeba rehabilitować, że tym ludziom trzeba pomagać w sposób nie farmakologiczny - mówi dr Grzesiowski.

Dr Paweł Grzesiowski - immunolog Marcin Czarnobilski / Twoje Zdrowie

Najbardziej rozpowszechnionym objawem, jeżeli chodzi o longcovid płucny, to jest problem z oddychaniem. Można powiedzieć, że dla zwykłych ludzi to będzie objaw pod tytułem duszność, łatwa męczliwość, czyli na przykład wejście na pierwsze piętro już powoduje zadyszkę, to będzie kaszel. To mogą być również problemy z bólami w klatce piersiowej, a więc tego rodzaju objawy powinny uruchomić myślenie, że coś jest nie tak.

Lekarze podkreślają, że longcovid jest chorobą, która dotyka osoby bez względu na wiek. Pamiętajmy, że mogą być to osoby, które wcześniej były całkowicie sprawne i zdrowe.