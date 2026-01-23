Sezon smogowy znów daje się we znaki. Taki klimat może skutecznie nam popsuć zimowy wypoczynek, ale też codzienność. Tymczasem – jak zwraca uwagę profesor Ewa Czarnobilska z Collegium Medicum UJ – domowe powietrze również może nam poważnie zaszkodzić.
W czasie alarmów smogowych często słyszymy apel: zostań w domu. Wiele osób traktuje go jako bezpieczną strefę. Jak się jednak okazuje, jakość powietrza zarówno w domach, jak i miejscach pracy pozostawia wiele do życzenia. A ma to ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia, koncentracji oraz prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.
Eksperci przestrzegają, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzą się liczne zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie domowników.
Szczelne okna, rzadkie wietrzenie oraz brak sprawnych systemów wentylacyjnych sprawiają, że zanieczyszczenia kumulują się przez długi czas. W domach często obecny jest również kurz oraz roztocza, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Dodatkowym problemem jest dym tytoniowy czy opary powstające podczas gotowania.
Na jakość powietrza negatywnie wpływają także substancje chemiczne zawarte w detergentach, farbach, lakierach i popularnych odświeżaczach powietrza. W wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki czy piwnice, może rozwijać się pleśń i grzyby, których zarodniki unoszą się w powietrzu i są wdychane przez domowników.
Zanieczyszczone powietrze może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Najczęściej obserwuje się bóle głowy, podrażnienie oczu i gardła, uczucie zmęczenia, a także nasilenie objawów alergii (...) Długotrwałe oddychanie złej jakości powietrzem może pogarszać przebieg chorób układu oddechowego, takich jak astma czy przewlekłe zapalenie oskrzeli - przestrzega alergolog prof. Ewa Czarnobilska, która kieruje Katedrą Toksykologii i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Aby poprawić jakość powietrza w domu, lekarze i specjaliści zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej kilka razy dziennie. Ważne jest również dbanie o sprawną wentylację, utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza oraz regularne sprzątanie. Ograniczenie stosowania silnych środków chemicznych i usuwanie źródeł wilgoci mogą znacząco zmniejszyć ilość szkodliwych substancji w powietrzu.