Sezon smogowy znów daje się we znaki. Taki klimat może skutecznie nam popsuć zimowy wypoczynek, ale też codzienność. Tymczasem – jak zwraca uwagę profesor Ewa Czarnobilska z Collegium Medicum UJ – domowe powietrze również może nam poważnie zaszkodzić.

zdj. ilustracyjne / Trujemy się na potęgę! Prof. Ewa Czarnobilska: Powietrze w naszych domach pozostawia wiele do życzenia / Shutterstock

W czasie alarmów smogowych często słyszymy apel: zostań w domu. Wiele osób traktuje go jako bezpieczną strefę. Jak się jednak okazuje, jakość powietrza zarówno w domach, jak i miejscach pracy pozostawia wiele do życzenia. A ma to ogromne znaczenie dla naszego samopoczucia, koncentracji oraz prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.

Eksperci przestrzegają, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzą się liczne zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie domowników.

Szczelne okna, rzadkie wietrzenie oraz brak sprawnych systemów wentylacyjnych sprawiają, że zanieczyszczenia kumulują się przez długi czas. W domach często obecny jest również kurz oraz roztocza, które mogą wywoływać reakcje alergiczne. Dodatkowym problemem jest dym tytoniowy czy opary powstające podczas gotowania.

Prof. Czarnobilska: Wdychają domową chemię, a potem trafiają do mojego gabinetu

Na jakość powietrza negatywnie wpływają także substancje chemiczne zawarte w detergentach, farbach, lakierach i popularnych odświeżaczach powietrza. W wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki czy piwnice, może rozwijać się pleśń i grzyby, których zarodniki unoszą się w powietrzu i są wdychane przez domowników.

Zanieczyszczone powietrze może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Najczęściej obserwuje się bóle głowy, podrażnienie oczu i gardła, uczucie zmęczenia, a także nasilenie objawów alergii (...) Długotrwałe oddychanie złej jakości powietrzem może pogarszać przebieg chorób układu oddechowego, takich jak astma czy przewlekłe zapalenie oskrzeli - przestrzega alergolog prof. Ewa Czarnobilska, która kieruje Katedrą Toksykologii i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Cytat Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że powietrze w ich domu może być bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Długotrwałe przebywanie w takich warunkach może prowadzić do pogorszenia funkcji płuc, częstszych infekcji oraz nasilenia objawów alergii. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi prof. Ewa Czarnobilska, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Aby poprawić jakość powietrza w domu, lekarze i specjaliści zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej kilka razy dziennie. Ważne jest również dbanie o sprawną wentylację, utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza oraz regularne sprzątanie. Ograniczenie stosowania silnych środków chemicznych i usuwanie źródeł wilgoci mogą znacząco zmniejszyć ilość szkodliwych substancji w powietrzu.