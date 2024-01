Smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci oraz seniorów. Podczas środowej konferencji Stowarzyszenia Lepszy Kraków, konsultant wojewódzka ds. alergologii, prof. Ewa Czarnobilska opisywała m.in. skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem przez najmłodszych mieszkańców. „Wróciłam wczoraj bardzo późno ze swojego gabinetu, ponieważ trafiali do mnie pacjenci w trybie pilnym z powodu ciężkiego zaostrzenia astmy oskrzelowej, u których dotychczasowe leki nie kontrolowały już objawów. Musiałam u nich zmodyfikować i zintensyfikować leczenie” – relacjonuje lekarka.

zdj. ilustracyjne / Marcin Czarnobilski / RMF FM

W okresie zimowym do gabinetów lekarskich zgłasza się więcej dzieci z nawracającymi infekcjami, u których rozwija się astma, alergiczny nieżyt nosa. A w późniejszym wieku mogą się u nich rozwinąć choroby nowotworowe, jak rak płuc, pęcherza moczowego czy gruczołu sutkowego - alarmuje prof. Ewa Czarnobilska, konsultant wojewódzka ds. alergologii.

Już obecnie - jak podaje ekspertka - za rozwój raka płuc w 9 proc. przypadkach odpowiada zła jakość powietrza, która przyczynia się też do 15 proc. zgonów z powodu tego nowotworu.

Czasami jedynym rozwiązaniem jest wyprowadzka z miasta

Cytat Niektórzy z moich pacjentów, całe rodziny, z powodu nawracających infekcji czy schorzeń alergicznych, zmieniają miejsce zamieszkania. Gdy wyprowadzają się np. nad morze, okazuje się, że ich dzieci nie chorują, nie mają objawów astmy i nie wymagają leczenia. To jest coś niesamowitego! prof. Ewa Czarnobilska

By zobrazować to, w jakim stopniu smog dociera do naszego organizmu, naukowcy z Collegium Medicum UJ, zbadali zawartość benzo(a)pirenu - głównej substancji odpowiedzialnej za rozwój nowotworów - w moczu dorosłych mieszkańców Krakowa.

Okazało się, że stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu było najwyższe u osób mieszkających w pobliżu głównych traktów komunikacyjnych w odległości mniejszej niż 300 metrów - wyjaśnia prof. Ewa Czarnobilska, Kierownik Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych CM UJ.