Planujesz dłuższą podróż? Warto pamiętać, że wielogodzinne pozostawanie w jednej pozycji może zwiększać ryzyko zakrzepicy żył głębokich, a w konsekwencji także groźnej zatorowości płucnej. Wbrew pozorom, problem nie dotyczy tylko lotów – każda podróż trwająca ponad 4 godziny, niezależnie od tego, czy odbywa się samolotem, samochodem, autobusem czy pociągiem, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania zakrzepów.

fot. Maria Czarnobilska, Szpital Uniwersytecki w Krakowie / Shutterstock

Cytat Ból, obrzęk, zaczerwienienie lub uczucie napięcia w łydce po podróży mogą być objawami zakrzepicy (…) Choć wiele osób uważa, że dotyczy głównie seniorów lub osób przewlekle chorych, zdarzały się przypadki zachorowań również u młodych, aktywnych i pozornie zdrowych osób. lek. Maria Czarnobilska, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Pamiętaj - kilka prostych nawyków może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań. Niezależnie od tego, czy wybierasz się w podróż samolotem, pociągiem czy samochodem.

1. Dbaj o odpowiednie nawodnienie

Podczas podróży pij regularnie wodę. Odpowiednie nawodnienie pomaga utrzymać prawidłową płynność krwi i zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów.

2. Ogranicz alkohol i kawę

Alkohol oraz napoje zawierające kofeinę mogą sprzyjać odwodnieniu organizmu. W trakcie długiej podróży lepiej zastąpić je wodą lub napojami bez kofeiny.

3. Wybieraj luźne i wygodne ubrania

Samolot to nie wybieg mody. Postaw na komfort i swobodę ruchów. Unikaj ciasnych spodni, skarpet oraz ubrań uciskających łydki czy talię, ponieważ mogą utrudniać prawidłowy przepływ krwi.

4. Spaceruj jak najczęściej

Jeśli podróżujesz samolotem, wstawaj z miejsca i przejdź się po pokładzie co jakiś czas. W przypadku podróży samochodem czy autobusem warto planować regularne postoje i krótkie spacery.

5. Ćwicz mięśnie łydek

Nawet siedząc, możesz pobudzać krążenie krwi. Wykonuj proste ćwiczenia, takie jak wspięcia na palce, unoszenie pięt czy naprzemienne zginanie i prostowanie stóp. Mięśnie łydek działają jak naturalna pompa wspomagająca powrót krwi do serca.

6. Jeśli należysz do grupy wysokiego ryzyka - skonsultuj profilaktykę z lekarzem

Pacjenci obciążeni bardzo wysokim ryzykiem zakrzepicy mogą wymagać profilaktyki farmakologicznej, np. zastosowania heparyny drobnocząsteczkowej. Takie postępowanie powinno być jednak zawsze ustalone indywidualnie przez lekarza.