Planujesz dłuższą podróż? Warto pamiętać, że wielogodzinne pozostawanie w jednej pozycji może zwiększać ryzyko zakrzepicy żył głębokich, a w konsekwencji także groźnej zatorowości płucnej. Wbrew pozorom, problem nie dotyczy tylko lotów – każda podróż trwająca ponad 4 godziny, niezależnie od tego, czy odbywa się samolotem, samochodem, autobusem czy pociągiem, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powstawania zakrzepów.
Pamiętaj - kilka prostych nawyków może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań. Niezależnie od tego, czy wybierasz się w podróż samolotem, pociągiem czy samochodem.
Podczas podróży pij regularnie wodę. Odpowiednie nawodnienie pomaga utrzymać prawidłową płynność krwi i zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów.
Alkohol oraz napoje zawierające kofeinę mogą sprzyjać odwodnieniu organizmu. W trakcie długiej podróży lepiej zastąpić je wodą lub napojami bez kofeiny.
Samolot to nie wybieg mody. Postaw na komfort i swobodę ruchów. Unikaj ciasnych spodni, skarpet oraz ubrań uciskających łydki czy talię, ponieważ mogą utrudniać prawidłowy przepływ krwi.
Jeśli podróżujesz samolotem, wstawaj z miejsca i przejdź się po pokładzie co jakiś czas. W przypadku podróży samochodem czy autobusem warto planować regularne postoje i krótkie spacery.
Nawet siedząc, możesz pobudzać krążenie krwi. Wykonuj proste ćwiczenia, takie jak wspięcia na palce, unoszenie pięt czy naprzemienne zginanie i prostowanie stóp. Mięśnie łydek działają jak naturalna pompa wspomagająca powrót krwi do serca.
Pacjenci obciążeni bardzo wysokim ryzykiem zakrzepicy mogą wymagać profilaktyki farmakologicznej, np. zastosowania heparyny drobnocząsteczkowej. Takie postępowanie powinno być jednak zawsze ustalone indywidualnie przez lekarza.