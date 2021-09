Wystartowała piąta edycja ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry pod hasłem "Polscy Okuliści Kontra Jaskra" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 7 do 13 marca w wybranych gabinetach okulistycznych w całym kraju, bez wymaganego skierowania, będzie można bezpłatnie zbadać wzrok w kierunku jaskry.

zdj. ilustracyjne / Pixabay

Z badań skorzystać mogą wszyscy ci, którzy nie odwiedzili okulisty przez ostatni rok i nie mają tej choroby zdiagnozowanej. W akcję zaangażowały się 74 placówki z 15 województw.

TU ZNAJDZIESZ LISTĘ PLACÓWEK, W KTÓRYCH MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ

W ramach akcji wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do wyznaczonych placówek okulistycznych będą mieli wykonany pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka oraz badanie grubości rogówki. W przypadku wyniku pozytywnego, każdy z pacjentów zostanie objęty opieką specjalistyczną. Wszystkie badania odbędą się na miejscu, zgodnie z reżimem sanitarnym.

- mówi profesor Jacek P. Szaflik, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Jaskra nie śpi! W przypadku jaskry nie możemy mówić o profilaktyce, a jedynie o wczesnej diagnostyce. Dlatego udostępnianie pacjentom bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą - podkreśla profesor Szaflik.

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dużo groźniejszą, ponieważ utrata wzroku jest nieodwracalna. W przypadku tego schorzenia kluczowa jest wczesna diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia, które zatrzyma postęp choroby i pozwoli pacjentom cieszyć się dobrym widzeniem.

Bezpieczeństwo podczas badań

Chociaż jaskra to choroba, która dotyczy głównie osób w podeszłym wieku, to może pojawić się na każdym etapie życia - nawet u dzieci i młodzieży. Na zachorowanie zdecydowanie bardziej narażone są osoby, u których w rodzinie zdarzały się już wcześniej przypadki choroby. Do grupy szczególnego ryzyka należą też osoby powyżej 35. roku życia, szczególnie z niskim ciśnieniem tętniczym, cierpiące na krótkowzroczność, migrenowe bóle głowy czy chorujące na przewlekłe schorzenia, takie jak miażdżyca i cukrzyca. Ryzyko podwyższa się również wśród palaczy. We wszystkich przypadkach kluczowa jest wizyta u specjalisty, gdy tylko dostrzeże się pierwsze, niepokojące objawy - podsumowuje profesor Szaflik.

Wizyty kontrolne powinny się odbywać raz na 2-3 lata, a w przypadku osób z grupy podwyższonego ryzyka co 6-12 miesięcy - podkreśla profesor Anna Kamińska, Przewodnicząca Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Placówki z pewnością zapewnią również odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas badań, a wszystkie elementy sprzętu okulistycznego będą zdezynfekowane przed i po kontakcie z każdym pacjentem. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tegorocznej edycji i skorzystania z bezpłatnego badania wzroku - zachęca profesor Szaflik.