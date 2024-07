Uzależnienie od ekranów to problem na skalę światową. Skutki tego nałogu mogą być katastrofalne zwłaszcza dla najmłodszych. Fundacja Zdrowie Dziecka bije na alarm - w ciągu jednej doby w Internecie wytwarza się tyle informacji, że mózg dorosłego człowieka potrzebowałby tygodnia na przetworzenie i przyswojenie wszystkich. Co w tej sytuacji mogą zrobić rodzice, by pomóć dzieciom zadbać o higienę cyfrową?

Internet, smartfony, czy media społecznościowe stały się integralną częścią naszego życia. Choć oferują wiele korzyści — jak choćby nieograniczony dostęp do informacji i rozrywki, kontakt z ludźmi z całego świata i ułatwienie wielu naszych codziennych czynności - to ich nadmierne używanie może prowadzić do uzależnienia.

Cytat Kluczowym elementem w profilaktyce i zapobieganiu temu problemowi jest higiena cyfrowa. To zachowania, które chronią nasze zdrowie w kontaktach z różnymi urządzeniami ekranowymi. Obejmują one nasze codzienne nawyki, które pomagają utrzymać zdrową równowagę między codziennym korzystaniem z urządzeń ekranowych, a innymi aspektami życia. Katarzyna Gawron, Fundacja Zdrowie Dziecka

Z raportu NASK "Nastolatki 3.0" wynika, że średni czas korzystania przez polskich nastolatki z internetu w tygodniu wynosi ok. 5,5 godziny dziennie i prawie 6,5 godziny w weekend. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dzieci do 2-3. roku życia w ogóle nie miały kontaktu z żadnym ekranem, a po ukończeniu 5 lat mogą spędzić maksymalnie godzinę dziennie na zabawie z wykorzystaniem takich urządzeń.

Jak rozpoznać uzależnienie dziecka od ekranu?

Uzależnienie od urządzeń ekranowych z dostępem do internetu należy do tzw. uzależnień behawioralnych. Z nałogiem mamy do czynienia wówczas, gdy w ciągu 12 miesięcy wystąpią 3 z wymienionych poniżej kryteriów:

Kryteria uzależnienia:

1. Silne pragnienie przyjmowania substancji bądź podejmowania określonego działania,

w tym korzystania z urządzeń z dostępem do internetu.

2. Wzrost tolerancji i stopniowe zwiększanie potrzeby oraz zmiana sposobu korzystania

z internetu.

3. Uszkodzenie kontroli wiążące się ze stratą poczucia czasu spędzanego przed ekranem.

4. Zaniedbywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu na rzecz jednego źródła przyjemności.

5. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego, który w przypadku uzależnienia od Internetu objawia się m.in. nerwowością, nadmiernym pobudzeniem, wybuchami agresji.

6. Konsekwencje zdrowotne związane np. z fizycznymi objawami nadużywania urządzeń ekranowych takie jak np. bóle kręgosłupa, otyłość, problemy ze wzrokiem i/ lub zmiany w zachowaniu - długotrwałe pogorszenie nastroju, niska samoocena i poczucie własnej wartości, problemy z koncentracją, rozdrażnienie, pogorszenie pamięci.