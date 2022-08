W policyjnych statystykach widać kolejny wzrost liczby prób samobójczych, zwłaszcza wśród młodzieży – o ok. 80 proc. Tylko w ciągu pięciu miesięcy w Polsce doszło do ponad 6 tysięcy takich przypadków.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według danych Komendy Głównej Policji, w ciągu pięciu miesięcy odnotowano o blisko 9% więcej zamachów samobójczych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wśród mężczyzn liczba ataków na własne życie zmniejszyła się o ok. 1%, a w grupie kobiet wzrosła o ponad 30%.

Ostatnio co trzecia taka próba zakończyła się zgonem. Prawie 15% wszystkich zamachów w pierwszych pięciu miesiącach br. dotyczyło osób w wieku 13-18 lat. W tej grupie wiekowej liczba takich przypadków wzrosła o prawie 80%.

Ile z prób samobójczych zakończyło się zgonem?

Jak wynika z danych KGP, od stycznia do maja było 6156 zamachów samobójczych. To o 8,6% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy takich prób stwierdzono 5670. Dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk z Uniwersytetu SWPS, podkreśla, że zwiększona liczba zamachów samobójczych to informacja o problemach społecznych i emocjonalnych, a także o konfliktach w rodzinie. To sytuacje uwarunkowane wieloczynnikowo i często narastające miesiącami czy latami.

W pierwszych pięciu miesiącach br. najwięcej zamachów samobójczych stwierdzono na obszarze działania KWP w Katowicach - 837 (analogiczny okres ub.r. - 729). Dalej widać Gdańsk - 753 (675), Kraków - 578 (490), Łódź - 576 (596), a także Wrocław - 453 (442). Na końcu zestawienia znajduje się Opole - 106 (80). Przed nim plasuje się Gorzów Wielkopolski - 139 (153) oraz Bydgoszcz - 208 (182). Według policyjnych statystyk, rdr. liczba zamachów samobójczych nieznacznie zmniejszyła się wśród mężczyzn (o 0,7%, ostatnio - 3943, a rok wcześniej - 3971). Natomiast sporo zwiększyła się w grupie kobiet (o 30,3%, ostatnio - 2213, a rok wcześniej - 1699).

Ponadto z policyjnych danych wynika, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku, 2108 zamachów samobójczych zakończyło się zgonem (34,2%).

"Śmierć młodych osób (...) to coś sprzecznego z naturalną koleją rzeczy"

Cytat To, że zamach samobójczy nie kończy się śmiercią, niekoniecznie oznacza, że ktoś chce tylko zwrócić na siebie uwagę. Osoby takie przede wszystkim szukają rozwiązania swoich problemów. Czasem jedynym sposobem, jakim dostrzegają, jest targnięcie się na własne życie. Jeżeli ktoś mówi nam otwarcie o swoich tendencjach samobójczych, to nigdy nie należy tego lekceważyć Michał Pajdak, ePsycholodzy.pl

Śmierć młodych osób jest sprawą medialną, bo to coś sprzecznego z naturalną koleją rzeczy, ale też o ograniczeniach dot. psychiatrii dziecięcej mówi się od lat. Nowe problemy społeczne związane z pandemią, nowe rodzaje przemocy, np. cyberprzemoc doznawana od rówieśników, konflikty rodzinne - to wszystko ma swoje konsekwencje. One pewnie będą badane przez kolejne lata - dodaje dr Joanna Stojer-Polańska z Uniwersytetu SWPS.