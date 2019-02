Każdego roku aż 164 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że cierpi na nowotwór. W ciągu roku na raka umiera 100 tysięcy pacjentów. To najnowsze dane Krajowego Rejestru Nowotworów. Okazuje się, że nowotwory złośliwe to wciąż druga przyczyna zgonów w Polsce.

Obecnie głównym powodem wysokiej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby. / Pixabay

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Polacy najczęściej zmagają się z rakiem płuca. Taką diagnozę rocznie słyszy ponad 20 tysięcy osób. Coraz więcej mężczyzn choruje na nowotwór prostaty. Wśród kobiet duży problem to wciąż rak piersi. Według lekarzy, to efekt zmian w stylu życia. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost zachorowalności na nowotwory przewodu pokarmowego. Na raka jelita grubego coraz częściej chorują młodzi ludzie.



Jak zmniejszyć ryzyko zachorowań na raka?

Namawianie do regularnego, intensywnego ruchu kojarzy się głównie z walką o szczupłą sylwetkę. Tymczasem aktywność fizyczna jest jednym z ważnych elementów trybu życia, który wpływa na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka. Ćwiczenia minimum 30-minutowe, a najlepiej powyżej 1 godziny dziennie. Intensywność ćwiczeń warto dostosować indywidualnie − trening powinien być codzienny, a tętno nie powinno przekraczać 140 uderzeń na minutę. To zalecenie dotyczy osób bez chorób układu krążenia.

Przyczynę blisko 30 proc. nowotworów stanowi dieta. Niewłaściwy sposób odżywiania jest drugim, po paleniu tytoniu elementem naszego codziennego życia mającym duży wpływ na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Skład i rodzaj diety jest niezwykle istotny, ponieważ właściwie skomponowana może dostarczyć bardzo wielu składników przeciwdziałających nowotworom. Wzbogacając dietę w produkty roślinne, możemy zredukować ryzyko zachorowania na nowotwory. Warzywa i owoce zawierają duże ilości antyoksydantów (związki neutralizujące wolne rodniki, które powodują uszkodzenia DNA), błonnika, wody i mikroelementów. Produkty roślinne również charakteryzują się małą kalorycznością, co może pomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.



Zaleca się ograniczenie spożywania czerwonego mięsa. Może być ono częścią zdrowej, zbilansowanej diety, ale nie można go jeść codziennie. Należy unikać spożywania wysoko przetworzonych produktów mięsnych takich jak szynka, bekon, kiełbasy, parówki i tym podobne.

Badania dowodzą, że spożywanie nadmiaru soli w diecie oraz żywności w nią bogatej może być przyczyną rozwoju raka żołądka. Wysokie spożycie soli może uszkadzać śluzówkę żołądka i w ten sposób przyczyniać się do powstania choroby.



Zanieczyszczenie środowiska i chemikalia, z którymi można zetknąć się w pracy, budzą wiele niepokoju. Jednak badania jednoznacznie wskazują, że inne elementy codziennego życia - palenie papierosów, alkohol, otyłość, brak ruchu, zła dieta - są o wiele bardziej szkodliwe dla zdrowia i znacznie bardziej zwiększają ryzyko rozwoju raka. Największe szkody w organizmie wyrządza: pył zawierający krzemionkę, pył drzewny, gazy spalinowe z silników Diesla, benzen, azbest, fromaldehyd, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki chromu, kadmu, niklu, niektóre nawozy sztuczne i pestycydy, produkty rozpadu radonu.