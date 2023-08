Preparaty dla pacjentek z zaawansowanym rakiem trzonu macicy oraz dla chorych, u których organizm odrzucił przeszczep szpiku, znalazły się w projekcie nowej listy leków refundowanych. Wstępny wykaz opublikowało Ministerstwo Zdrowia.

Do przyszłego tygodnia potrwają konsultacje społeczne tego projektu. Nowa lista refundacyjna wejdzie w życie pierwszego września.

W podsumowaniu obwieszczenia resort zdrowia zastrzega, że ostateczna wersja listy refundacyjnej może ulec zmianie. "Nadal trwają prace administracyjne nad finalnym wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 września 2023 r." - zaznacza resort zdrowia.

Uwagi do projektu należy zgłaszać do 21 sierpnia, do godziny 14:00.

Zmiany dla pacjentek z rakiem trzonu macicy

Od 1 września 2023 roku będzie nowy program B.148 leczenia pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium substancją czynną dostarlimab (Jemperli).

Zmiany dotyczą też programu B.12 FM w zakresie hematoonkologii. W ramach Funduszu Medycznego będzie finansowana terapia CAR-T z zastosowaniem breksukabtagenu autoleucelu (Tecartus) w części IV.B. programu lekowego chorym na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (MCL).

Nowości dla pacjentów po przeszczepie szpiku i z rakiem tarczycy

Powstał też nowy program B.149 leczenia pacjentów z chorobą przeciwko gospodarzowi (po odrzuceniu przeszczepu szpiku). W ramach programu lekowego pacjentom z ostrą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) i przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD) udostępnia się terapię ruksolitynibem (Jakavi). Lek jest obecnie finansowany również w programie B.81 (leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej).

TU MOŻESZ SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁY NOWEJ LISTY REFUNDACYJNEJ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2023-r

Nową substancją jest selpercatinib (Retsevmo), która będzie refundowana w programie B.108 leczenia pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy, obok dotychczas finansowanego wandetanibu.

W programie B. 58 leczenia chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka będzie finansowany Lonsurf (trifluridinum + tipiracilum), dotychczas opłacany w programie B.4 leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego. Z kolei w programie B.105 (leczenie chorych na zapalenie błony naczyniowej oka) będzie refundowany Ozurdex (dexamethasonum) (dotychczas stosowany w programie B.70 - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki.