Co roku w Polsce na nowotwór jądra choruje ponad 1500 mężczyzn. Nowotwór prostaty dotyczy już grupy dziesięciokrotnie większej - 15000 chorych mężczyzn. Nie tylko wąsem możesz zwrócić uwagę na „męski” problem!

Rak prostaty jest najbardziej powszechnym nowotworem wśród mężczyzn w Polsce. Dotyka coraz młodszych ze względu na rozmaite czynniki ryzyka, m.in. dietę czy palenie papierosów. Szacuje się, że co 3 mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80 proc. mężczyzn po 80. roku życia zachoruje na raka prostaty. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy mężczyzn po 45. roku życia. Nowotwór ten zajmuje niezmiennie 4. miejsce pod względem śmiertelności na świecie.

Zwróć na siebie uwagę. Nie tylko wąsem!

Listopad na całym świecie jest miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Movember - ta akcja społeczna zapoczątkowana w 1999 roku w Australii. Z Antypodów nad Wisłę dotarła w roku 2014. Jest okazją do głośnego mówienia o "męskich problemach" - profilaktyce przeciwnowotworowej, potencjalnych objawach związanych z rozwojem nowotworów oraz diagnostyce i badaniach genetycznych dotyczących zwiększonej predyspozycji do zachorowania na raka jądra czy nowotwór prostaty. Przypominać można w różny sposób. Pokazali to w tym roku rugbiści Juvenii Kraków - twardzi faceci, którzy wiedzą, jak nie tylko na boisku radzić sobie z jajami! Dlatego po raz kolejny wsparli akcję "Mosznowładcy".

I już tu pojawia się problem - radzić sobie z jajami! Mosznowładcy! Chodzi o coś więcej niż tylko dobór właściwych słów. Wspomniane nowotwory dotyczą sfery seksualności, o której przyjęło się publicznie nie dyskutować. Po drugie - stereotypowe postrzeganie mężczyzn oraz tego, czym jest męskość w świadomości społecznej przez dekady wykluczało słabość. Ale czy twardego faceta choroba nie dotyczy? Czy stuprocentowy wojownik nie powinien dbać o swoje zdrowie? Movember jest najlepszą okazją, by zerwać ze stereotypami. Statystyki nie kłamią. Co roku więcej mężczyzn ginie z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym niż w wypadkach. Każdego roku na polskich drogach traci życie blisko 3000 osób, ale ponad 5200 odbiera sobie życie. 85 proc. to mężczyźni.

Rugbyści Juvenii Kraków wzięli udział w akcji Mosznowładcy

Zrywamy ze stereotypami!

Movember powstał w wyniku połączenia dwóch wyrazów moustache - wąsy oraz november - listopad. Celem kampanii jest właśnie zmiana sposobu myślenia o męskim zdrowiu. Wąsy nawiązujące do przeszłości, w której utrwalano stereotyp mężczyzny jako uosobienia siły, witalności, wytrzymałości, które wykluczały nie tylko chorobę, ale również dbanie o zdrowie. Teraz zapomniane przez lata wąsy mają być symbolem zmiany tego myślenia. Idea kampanii Movember jest prosta - przez cały listopad mężczyźni zapuszczają wąsy, nie tylko na znak solidarności, ale również po to, by wzbudzając ciekawość otoczenia, zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki oraz zachorowalności na nowotwory prostaty oraz jąder.

W przypadku raka jądra liczy się czas wykrycia choroby i szybkie rozpoczęcie terapii. Niestety wciąż jeszcze zdarza się, że chory mężczyzna nie przyznaje się do obecności guza lub go bagatelizuje. Celem akcji jest przebicie się do świadomości mężczyzn, jak również ich bliskich, próba wytrącenia z natłoku codziennych spraw oraz przypomnienie, że najważniejsze jest zadbanie o własne zdrowie!

Zawodnicy Juvenii wzięli udział w akcji Mosznowładcy

W tym roku Mosznowładcy przebadali w Krakowie w ciągu ostatniej soboty 656 mężczyzn! Zabrakło kilkunastu dzielnych Panów do pobicia warszawskiego rekordu akcji i to jest cel na przyszły rok! A kolejne ważne punkty na mapie Polski to:

Poznań - 18 i 19 listopada

Bielsko-Biała - 18 listopada

Szczecin - 19 listopada

Bydgoszcz - 19 listopada

Kwidzyn - 21 listopada

Stare Babice - 24 listopada

Warszawa - 26 listopada

WIELKI FINAŁ Katowice - 26 Listopada. Szczegóły dostępne TUTAJ .

Zawodnicy Juvenii w miniony weekend wzięli udział nie tylko w akcji pomagającej "Mosznowładcom", ale również w "Biegu z Wąsem" w Kryspinowie koło Krakowa przypominając jak ważna jest profilaktyka nowotworów jąder i prostaty! Choroba nie odejmuje męskości, tak samo jak dbanie o zdrowie nie jest przejawem słabości. Trzeba o tym nie tylko pamiętać, ale również głośno mówić i działać. Akcja Movember pozwala na głośne mówienie o rzeczach, które mogą zostać uznane za trudne albo wstydliwe.