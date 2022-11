Brytyjska organizacja Cancer Research UK opisała 5 najdziwniejszych objawów raka. Niektóre guzy mózgu mogą powodować, że słyszy się głosy, a ciemne linie pod paznokciami mogą wskazywać na raka skóry. Specjaliści zalecają wizytę u lekarza, jeśli zauważymy niepokojące symptomy.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Znamiona na skórze, uporczywy kaszel czy bóle głowy to znaki ostrzegawcze, o których mówi się w kontekście objawów raka. Oczywiście wiele z nich może być wywołana różnymi schorzeniami - nie związanymi z nowotworem.

Lekarze zwracają uwagę, by nie lekceważyć podejrzanych symptomów. Ma to kluczowe znaczenie w wykryciu choroby we wczesnym stadium.

Karis Betts, starszy kierownik ds. informacji zdrowotnych z Cancer Research UK, powiedział Daily Mail, że istnieje ponad 200 rodzajów raka z wieloma możliwymi objawami.

Niemożliwe jest poznanie ich wszystkich, dlatego ważne jest, aby zasięgnąć porady lekarza, jeśli zauważysz coś, co nie jest dla ciebie normalne. Prawdopodobnie nie będzie to rak. Ale jeśli tak, wczesne wykrycie, zwiększy szanse na całkowite wyleczenie - zaznacza Karis Betts.

Słyszenie głosów

Słyszenie przypadkowych dźwięków, a nawet rzeczywistych głosów, może być objawem zaburzeń psychicznych. Ale może to być również rak.

Halucynacje słuchowe, mogą być spowodowane przez guzy mózgu, zwłaszcza gdy zlokalizowane są w płacie skroniowym - części mózgu, która przetwarza dźwięk, rozumie język i koduje pamięć.

Halucynacje mogą być również skutkiem nacisku guza na nerw, który wysyła sygnały z ucha do mózgu.

Bycie "niezdarnym"

Jeśli guz utworzy się na pniu mózgu, gdzie łączy się on z rdzeniem kręgowym, może to spowodować, że staniesz się niezdarny i będziesz mieć problemy z chodzeniem. Dzieje się tak, gdy dochodzi do "zerwania komunikacji" między mózgiem, a resztą ciała.

W badaniu przeprowadzonym przez King's College London, 39 osób cierpiących na raka mózgu miało objawy zaburzeń równowagi i nie był to efekt starzenia się.

Porzucenie swojego hobby

Istnieje wiele powodów, dla których możemy zrezygnować z hobby, niezależnie od tego, czy jest to gra na instrumencie czy gra w piłkę. Ale nagła utrata zainteresowania ulubionym zajęciem może być również oznaką nowotworu mózgu.

W badaniu King's College London, pacjenci z rakiem mózgu zgłaszali spadek zainteresowania różnymi aktywnościami, również codzienną pracą.

Według Brain Tumor Charity, aż jedna na trzy osoby z guzem mózgu doświadcza zmiany osobowości. Organizacja wyjaśnia, że gdy guz rośnie, wywiera presję na zdrowe komórki wokół niego. Zaburzenia osobowości mogą wystąpić, gdy znajduje się on w płacie czołowym, który kontroluje emocje i osobowość.

Zmiany na paznokciach

Uważne obserwowanie barwy i kształtu paznokci może uratować ci życie! Niebieskie, brązowe lub czarne linie pod paznokciami mogą wskazywać na raka skóry.

Daily Mail przytacza historię 40-letniej Elizabeth Misselbrook z Berkshire, która zgłosiła się do lekarza zaraz po tym, gdy dostrzegła dziwny brązowy ślad na swoim palcu. Biopsja wykazała, że kobieta miała czerniaka podpaznokciowego.

Nadmierne pocenie się

Nadmierne pocenie się, gdy jest gorąco, podczas ćwiczeń lub choroby jest normalnym zjawiskiem. Jeśli budzisz się w "kałuży" własnego potu, może to być oznaka wielu stanów, w tym menopauzy, lęku i niskiego poziomu cukru we krwi. Jednak może to być także oznaka raka.

Cancer Research UK twierdzi, że nadmierne pocenie się wymienia się wśród objawów: chłoniaka nieziarniczego, chłoniaka Hodgkina, rakowiaków, białaczki, międzybłoniaka, raka kości, a nawet raka wątroby.

Ten mniej powszechny objaw jest wywołany zmianą poziomu hormonów spowodowaną przez niektóre nowotwory.