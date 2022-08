Można bez obaw wracać do stacjonarnych wizyt i badań u onkologa - tak przekonują władze Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Zapewniają, że lecznice są przygotowane do jesieni i możliwych kolejnych fal pandemii.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

- podkreśla rzecznik Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie Mariusz Gierej.

Mamy zawsze do czynienia z indywidualną decyzją pacjentów w sprawie szczepień. Zachęcamy pacjentów do stosowania szczepionek, bo pozwalają łagodniej przejść zakażenie koronawirusem. Wąskie gardło to chęć pacjentów, by korzystać z badań profilaktycznych, a nie nasze moce przerobowe - dodaje Mariusz Gierej.

Szpitale onkologiczne wróciły już do akcji profilaktycznych, takich jak białe soboty. Władze placówek zapowiadają, że będą kontynuować takie akcje w najbliższym czasie.

Apel w sprawie szczepień

Korzystajmy jak najszybciej z czwartej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tak do chorych na nowotwory apelowali w połowie sierpnia w rozmowie z RMF FM specjaliści z Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

Prawo do kolejnej, drugiej przypominającej dawki preparatu mają pacjenci z obniżoną odpornością, wśród nich właśnie chorzy onkologicznie, osoby w wieku 60+ oraz od niedawna medycy, farmaceuci i studenci kierunków medycznych.

Lekarze przekonują, że chorzy na nowotwory to osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg Covid-19. Dlatego według nich już teraz, w ramach przygotowań do jesiennego sezonu wirusowego, warto korzystać z preparatu, jeszcze zanim pojawi się nowa szczepionka.