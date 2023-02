Coraz bliżej jest piąta dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi. Byłaby to trzecia dawka przypominająca. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ministerstwo Zdrowia poprosiło ekspertów Rady do spraw Covid-19 o wydanie opinii w tej sprawie. To reakcja na rosnącą od dwóch tygodni liczbę zakażeń koronawirusem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kolejną dawkę szczepionki miałyby otrzymać osoby z grup ryzyka, czyli pacjenci z obniżoną odpornością, między innymi po przeszczepach oraz dializowani z powodu choroby nerek, a także osoby w wieku 70+ albo już 60+. Oni mogliby przyjąć kolejną dawkę szczepionki dopasowanej do wariantu Ba4/Ba5 Omikron. Badania, które ostatnio się pojawiły, pokazują, że skuteczność tej szczepionki jest duża. Preparat w 50 procentach chroni nas przed samym zakażeniem - opisuje w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak ustalił nasz dziennikarz, możliwe jest rozwiązanie, w którym Polska umożliwiłaby osobom z grup ryzyka zaszczepienie się kolejną dawką preparatu, nawet gdyby nie było rekomendacji Europejskiej Agencji Leków w tej sprawie. Istotna będzie opinia Rady do spraw Covid-19, w której zasiadają obok lekarzy, epidemiolodzy, socjologowie oraz specjaliści od modeli epidemicznych. Aktualne zainteresowanie czwartą dawką szczepionki (drugą dawką przypominającą) nie jest duże. Skorzystało z niej około 7 proc. Polaków. Podstawowe szczepienie ma za sobą natomiast około 60. procent. Prognozy: Zakażeń koronawirusem będzie coraz więcej Według nowych prognoz resortu zdrowia, w marcu możliwy jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Dziennie potwierdzanych może być ponad 3 tysiące przypadków. Obecnie w szpitalach w całej Polsce jest około 1400 osób zakażonych koronawirusem. Jeszcze dwa tygodnie temu było ich około 800. Lekarze potwierdzają w rozmowie z naszym dziennikarzem, że do szpitali trafiają głównie osoby z obniżoną odpornością. U nich dochodzi najczęściej do poważnego zapalenia płuc po zakażeniu koronawirusem. W ubiegłym tygodniu odnotowano wzrost liczby infekcji Covid-19 w Polsce o 75 proc. w porównaniu do pierwszego tygodnia lutego. Co najmniej do końca marca w Polsce obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza on między innymi obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach i aptekach. Zobacz również: Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Złożono kilkadziesiąt wniosków