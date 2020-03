Od niedzieli wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące obowiązku i czasu trwania kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego dla zakażonych koronawirusem.

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego rozszerzające zakres o chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodnim zespołem niewydolności oddechowej (MERS).

Okres kwarantanny został określony na 14 dni w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS).



Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2020 r.



Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określa m.in. tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia.

Przepisy określają też zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń.

W Polsce 6 zdiagnozowanych przypadków. Ponad 6 tys. osób pod nadzorem sanitarnym

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został ogłoszony w środę 4 marca. 66-latek trafił do szpitala w Zielonej Górze. Wcześniej, wracał do Polski z Niemiec - terenów, gdzie odnotowano przypadki zachorowania. Lekarze oceniają jego stan jako dobry.



O kolejnych przypadkach minister informował w piątek. Mowa o czwórce pacjentów. Jeden z zarażonych przebywa w szpitalu w Ostródzie - to ten, który jechał autobusem razem z pierwszym zarażonym. Kolejna dwójka leczy się w Szczecinie - to małżeństwo, które koronawirusem zaraziło się najprawdopodobniej we Włoszech. Ostatni z zarażonych przebywa we Wrocławiu. To 26-latek, który wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii.

W sobotę poinformowano o szóstym przypadku . Pacjent hospitalizowany jest w Ostródzie, przyjechał z Niemiec. Dotychczas był w kwarantannie domowej, czuje się dobrze.



Minister powiedział, że obecnie w związku z podejrzeniem koronawirusa, który wywołuje chorobę COVID-19, hospitalizowanych jest w kraju 128 osób, ponad 1300 osób przebywa w kwarantannie domowej i ponad 6 tys. objętych jest nadzorem sanitarnym.

