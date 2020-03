Od niedzieli obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia rozszerzające obowiązek hospitalizacji o osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2. W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. dotyczące wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

Zdjęcie ilustracyjne / SHAWN THEW / PAP/EPA

W rozporządzeniu (w pkt. 2.) podano, że obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore i podejrzane o zachorowanie m.in. na koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca br.



Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określa m.in. tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia. Przepisy określają też zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca (takie informacje zostaną też rozesłane do szpitali w całej Polsce), by w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie dana osoba nie ma jeszcze objawów, pozostała w domu. Należy unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Objawy zakażenia koronawirusem, zasady higieny i zachowania. Poradnik Ministerstwa Zdrowia Ministerstwo Zdrowia /

Pamiętaj, NIE ZGŁASZAJ SIĘ NA SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) ani DO PRZYCHODNI POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie). Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

SPRAWDŹ LISTĘ ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH , wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem.





Specjaliści podkreślają, by pamiętać o odpowiedniej higienie

GIS podkreśla, że konieczne jest przestrzeganie zasad higieny w tym m.in. częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Barbara Plewik, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie pokazuje, jak prawidłowo myć ręce Piotr Bułakowski /RMF FM

Eksperci przypominają o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń:

Jak najczęściej myj ręce , najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,

, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol, Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem , zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,

, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce, Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą ,

, Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza , powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach,

, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach, Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem,

Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów,

Jeśli podróżujesz do miejsc, gdzie stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk.