Troje małych pacjentów poleci z Polski na leczenie do USA czarterami LOT- poinformował w sobotę na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dzieci wymagają specjalistycznego leczenia i na ich przylot zgodziła się strona amerykańska.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

"Dzięki dobrej współpracy ze @StateDept udało nam się uzyskać zgody na wjazd do USA dla trojga małych pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia" - napisał Przydacz.

"Dwoje z nich wraz asystą medyczną wylatuje już dziś czarterem @LOTdoDomu do Chicago!" - poinformował wiceminister, życząc dzieciom dużo zdrowia.



Od 13 marca zawieszone są przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych cudzoziemców, którzy w ciągu 14 dni przed planowym wjazdem do USA przebywali w strefie Schengen (również w Polsce).



Obowiązuje ono do odwołania przez prezydenta USA. Donald Trump deklarował wcześniej, że ograniczenia trwać będą 30 dni

"Zawieszenie lotów do USA katastrofa"