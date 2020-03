"Zawieszenie lotów z Europy do Stanów Zjednoczonych to dla nas katastrofa. Czujemy się jakby nasze dzieci ponownie usłyszały diagnozę" - przyznają rodzice małych pacjentów z rdzeniowym zasiłkiem mięśni. Cztery rodziny w najbliższy poniedziałek miały wylecieć do Chicago. Tam mali pacjenci mieli otrzymać tak zwaną terapię genową. Każda z rodzin uzbierała na ten cel - dzięki zbiórkom publicznym - dziewięć milionów złotych.

