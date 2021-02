Nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci i nastolatków mogą wystąpić odlegle skutki choroby Covid-19 – wykazały wstępne badania we Włoszech. Najczęstsze z takich skutków to bezsenność, zmęczenie i bóle w klatce piersiowej.

Zdjęcie ilustracyjne / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Wraz z rozwojem pandemii specjaliści coraz częściej zwracają uwagę na odległe skutki Covid-19, występujące nawet wiele miesięcy po ustąpienie choroby. Najczęściej jednak obserwowano je u ludzi dorosłych, z poważnymi objawami tego schorzenia.



Z najnowszych obserwacji specjalistów polikliniki Gemelli w Rzymie opublikowanych przez portal medyczny medRxiv wynika, że odlegle dolegliwości Covid-19 mogą występować także u dzieci i nastolatków, które zwykle rzadziej się zarażają i chorują na Covid-19. Badaniami objęto 129 dzieci, które zachorowały, choć ogólnie były wcześniej zdrowe.



W tej grupie po pięciu miesiącach od ustąpienia choroby całkowite wyzdrowienie stwierdzono u 42 proc. pacjentów. Jednak co trzeci nadal odczuwał jedną lub dwie dolegliwości, a jeden na pięciu - co najmniej trzy. Najczęściej była to bezsenność, która występowała u 18,6 proc. dzieci i nastolatków, które przeszły Covid-19. Kolejne odlegle objawy choroby to bóle i napięcie w klatce piersiowej (14,7 proc.), przekrwienie nosa (12,4), zmęczenie (10,8 proc.), bóle mięśni (10,1 proc.), bóle stawów (6,9 proc.) oraz trudności z koncentracją uwagi (10,1 proc.)



Odlegle objawy zaobserwowano głównie u dzieci i nastolatków, które miały objawy choroby Covid-19. Autorzy badana zwracają jednak uwagę, że wystąpiły one także u tych, które przeszły ją łagodnie lub w ogóle nie odczuwały dolegliwości.



Według badaczy przy luzowaniu restrykcji warto pamiętać, że młodzież najbardziej odczuwa obostrzenia społeczne. Nie można jednak zapominać, że nastolatki również wykazują bezpośrednie, zdrowotne skutki pandemii, choć w mniejszym stopniu niż dorośli.

