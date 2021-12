Wariant Omikron łatwiej zakaża młodych, jego objawy są lżejsze niż poprzednie mutacje koronawirusa, a pacjenci szybciej wracają do zdrowia. To obserwacje naukowców z RPA, którzy wprawdzie przyznają, że wirusa nie da się wytępić, jednak przebieg infekcji, którą wywołuje będzie coraz łagodniejszy. W efekcie będziemy mogli go traktować jak grypę.

REKLAMA