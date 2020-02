W Polsce w pierwszym tygodniu lutego odnotowano 193 482 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Dwie osoby zmarły z powodu tej choroby - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W pierwszym tygodniu lutego liczba osób, u których podejrzewano i/lub rozpoznano zakażenie wirusem grypy, wirusami grypopodobnymi w liczbach bezwzględnych była nieznacznie niższa w porównaniu z poprzednim tygodniem sprawozdawczym i wynosiła ok. 193 500 osób (poprzedni tydzień to 204 726 osób) - podał Instytut.

W tym okresie z powodu grypy zmarły dwie osoby. Pierwsza to dziecko należące do grupy wiekowej 5-14 lat, druga była powyżej 65. roku życia.

To kolejny sezon, w którym dominuje wirus grypy A.

Jak podał Instytut dotychczasowy przebieg narastania zapadalności i podejrzeń grypy nie odbiega od sytuacji w ostatnich dwóch sezonach (2017/18) i (2018/19). Utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak od początku 2020 roku mamy niższą liczbę zgłoszeń (tydzień do tygodnia w odniesieniu do lat ubiegłych). Według ekspertów należy oczekiwać dalszego wzrostu liczby zgłoszeń.



Najwyższa zapadalność na grypę wystąpiła u dzieci do 14. roku życia, natomiast najniższa u osób powyżej 65. roku życia. Może to wskazywać na korzystne działanie refundowanych szczepień ochronnych.