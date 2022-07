Dermatopatia cukrzycowa bywa mylona ze zmianami skórnymi wywołanymi przez promieniowanie słoneczne lub alergiami. Dermatolog opisuje nieoczywiste objawy cukrzycy, które mogą pojawić się na naszej skórze, jak rogowacenie, wykwity, plamy.

. Są to szaro-brązowe plamy zlokalizowane najczęściej w okolicach pachwin, szyi, pod kolanami. Mają ciemne zabarwienie stąd często mylone są z przebarwieniami skórnymi wywołanymi przez promieniowanie słoneczne. Jednak ich specyficzne umiejscowienie oraz często brodawkująca powierzchnia powinny nas skłonić do zastanowienia i zgłoszenia się do lekarza rodzinnego lub specjalisty.

U chorujących na cukrzycę, na skórze podudzi, czasami na kończynach górnych mogą pojawiać się także drobne jasnobrązowe lub czerwonobrązowe wykwity, liczne dobrze odgraniczone od otoczenia zmiany plamisto-grudkowe zwane plamkami Binkleya lub plamkami cukrzycowymi podudzi.

Innym schorzeniem skóry mogącym współistnieć z cukrzycą jest również obumieranie tłuszczowate. Są to zmiany skórne o charakterze naciekowych plam, które najpierw są czerwone, a następnie przybierają brunatną czy też woskowo-żółtawą barwę. Najczęściej pojawiają się w obrębie przedniej powierzchni podudzi.

Infekcje bakteryjne i grzybicze skóry

Dodatkową kwestią są częste infekcje bakteryjne i grzybicze skóry u osób, które nie wiedzą o tym, że mają podwyższony poziom cukru we krwi. Te osoby bardziej predysponują do takich infekcji, ponieważ dochodzi u nich do zaburzenia funkcji układu odpornościowego. Zmiany tego typu mogą przybierać postać od łagodnych zmian, jak zapalenie mieszków włosowych, przez różę i zapalenie tkanki łącznej aż po martwicze zapalenie powięzi.

Łupież rumieniowy, czyli erythrasma także ma postać plam. Jest chorobą skóry, która charakteryzuje się zmianami umiejscowionymi w okolicy fałdów skóry, pachwin, pach czy też przestrzeni międzypalcowych. Jest to zakażenie skóry wywoływane przez bakterie, które w wyniku cukrzycy namnażają się i wnikają do warstwy rogowej naskórka, powodując zmiany skórne. Chorobą wskazującą na cukrzycę może być też czyraczność, czyli wysiewy mnogich, nawrotowych czyraków, które na ogół lokalizują się na pośladkach, karku i kończynach.

Czasem u osób z cukrzycą typu I pojawiają się z kolei odbarwienie skóry, czyli bielactwo.

Jeśli więc zauważamy u siebie zmiany skórne w postaci różnego rodzaju plam zlokalizowanych w okolicach fałd i pach, warto się im przyjrzeć bliżej i skonsultować z lekarzem, ponieważ mogą być symptomem innych schorzeń metabolicznych.