W Polsce znajduje się Kabina Ekspozycji Środowiskowej, jedna z niewielu takich placówek w Europie. Jest to specjalistyczna sala, w której można kontrolować ekspozycję na alergeny znajdujące się w powietrzu, takie jak roztocze kurzu domowego, pyłki traw lub drzew, które należą do najczęściej uczulających alergenów. Jak działa to urządzenie – wyjaśnia dr Magdalena Zemelka-Wiącek z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która nadzoruje badania prowadzone w specjalnej kabinie.

Kabina Ekspozycji Środowiskowej / Instytut Badań Medycznych ALL-MED we Wrocławiu / Kabina Ekspozycji Środowiskowej ALLEC jest to specjalnie zaprojektowane pomieszczenie, które może pomieścić do 15 uczestników, oferując wygodne warunki i jednocześnie okna obserwacyjne. Kabina, mieszcząca się w Instytucie Badań Medycznych ALL-MED we Wrocławiu, umożliwia przeprowadzenie precyzyjnych testów na pacjentach cierpiących na alergiczny nieżyt nosa. Badania polegają na narażeniu uczestników na określone stężenia alergenów, co pozwala na ocenę ich reakcji. Pacjenci, ubrani są w jednorazowe kombinezony z kapturami, co ma na celu ochronę przed niepożądanymi cząsteczkami i potencjalnym zanieczyszczeniem ubrań oraz głowy. Cytat Badania trwają zwykle około 120 minut, podczas których alergiczne reakcje pacjentów są dokładnie monitorowane i oceniane. Pacjenci oceniają swoje objawy, takie jak trudności z oddychaniem przez nos czy kichanie, a lekarze mogą dokładnie mierzyć zmiany, na przykład za pomocą testów spirometrycznych. Dzięki temu badanie to jest nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. dr Magdalena Zemelka-Wiącek Kabina wyposażona jest w nowoczesny system wentylacji oraz komputerowo sterowany system dozowania cząstek alergenu, co umożliwia osiągnięcie stabilnej i jednorodnej ich dystrybucji alergenów w powietrzu. Dzięki stabilnym warunkom środowiskowym, takim jak temperatura, wilgotność i stężenie dwutlenku węgla, oraz kontrolowanej ekspozycji na alergeny, kabina umożliwia przeprowadzenie wiarygodnych badań - wyjaśnia dr Magdalena Zemelka-Wiącek i zaznacza, że zastosowanie Kabiny Ekspozycji Środowiskowej ma kluczowe znaczenie również w badaniach naukowych, które mogą przyczynić się do rozwoju nowych, skuteczniejszych terapii alergicznych. Jest to krok naprzód w personalizowanej medycynie i daje nadzieję wielu pacjentom cierpiącym na alergie - podkreśla.



Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu