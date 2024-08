Jak to się dzieje, że mieszkańcy Okinawy czy Sardynii żyją dłużej niż przeciętny Polak? Tak zwane niebieskie strefy słynące z długowieczności od lat fascynują badaczy. Jak podkreślają eksperci, szczególne znaczenie ma w tym kontekście dieta. Jeśli chcemy dożyć późnej starości, ciesząc się doskonałym zdrowiem i samopoczuciem, powinniśmy wzbogacić swój jadłospis o kilka kluczowych produktów.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zapewne większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że zdrowy styl życia sprzyja długowieczności. Liczne badania wykazały, że regularne podejmowanie aktywności fizycznej oraz stosowanie zróżnicowanej diety zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych, potencjalnie śmiertelnych chorób.

Cytat Wzorce żywieniowe obserwowane u stulatków z niebieskich stref obejmują jedzenie obfitych śniadań, sięganie głównie po produkty roślinne, unikanie restrykcyjnych diet odchudzających, umiarkowanie w spożyciu alkoholu i rezerwowanie słodyczy na specjalne okazje Amy Davis, dietetyk

Na liście kluczowych z perspektywy długowieczności produktów, które warto umieszczać regularnie na talerzu, znajdziemy, takie jak fasola, ciecierzyca, groch czy soczewica:" - wylicza dietetyczka Amy Davis.

Dodaje, że podstawowym składnikiem jadłospisu stulatków są również orzechy i nasiona: Stanowią skarbnicę minerałów, witamin, przeciwutleniaczy i zdrowych tłuszczów. Ich regularne spożywanie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem powstawania stanów zapalnych w organizmie - podkreśla ekspertka.

Mało znana roślina o bogatych właściwościach

W trosce o swoje zdrowie powinniśmy sięgać też po, którą zachwala z kolei dr Vicente Mera, znany badacz niebieskich stref. W swojej książce "Młody w każdym wieku. Skuteczna metoda na długie, zdrowe i szczęśliwe życie" podkreśla on, że roślina ta posiada niski indeks glikemiczny, będąc przy tym doskonałym źródłem witamin z grupy B oraz minerałów, takich jak magnez, miedź, fosfor czy wapń.W naszej diecie nie powinno zabraknąć także cenionej za swoje prozdrowotne właściwości- nie bez powodu nazwanej śródziemnomorskim eliksirem młodości. Jak wskazuje Davis, jest ona skarbnicą witamin A, E, D i K oraz magnezu, fosforu i potasu. Oliwa reguluje procesy trawienne, neutralizuje odpowiedzialne za starzenie wolne rodniki i zapobiega chorobom układu naczyniowego.

Dietetyczka Amy Davis poleca również ograniczyć spożycie tłustego mięsa i wzbogacić jadłospis o ryby i owoce morza: Zawierają duże ilości kwasów tłuszczowych omega-3, które mają działanie przeciwzapalne oraz wspomagają optymalną pracę układu odpornościowego, mózgu i serca - podkreśla Davis.





POSŁUCHAJ ROZMOWY Z AUTOREM KSIĄŻKI "GERIATRA RADZI... DO STAROŚCI TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWAĆ", KTÓRY W ROZMOWIE Z RADIEM RMF24 ZDRADZIŁ SEKRET DŁUGOWIECZNOŚCI

Doprawiaj jedzenie, wyjdzie Ci to na zdrowie!

Długowieczności sprzyja też wzbogacanie potraw o przyprawy, wśród których prym wiedzie kurkuma. Do jej największych zalet należy zdolność do łagodzenia stanów zapalnych, stymulowanie przemiany materii oraz wspomaganie pracy wątroby i trzustki: Jest bogata we flawonoidy, organiczne związki chemiczne, które mają działanie antyoksydacyjne, zwiększając nasze szanse na dłuższe i zdrowsze życie - podpowiada Bradley J. Willcox, kierownik programu badań nad długowiecznością w Okinawa Research Center for Longevity Sciences.



W diecie mieszkańców niebieskich stref zaszczytne miejsce zajmują także produkty pełnoziarniste: Dzięki nim mają więcej energii na co dzień i pozostają aktywni do późnej starości. Wielu z nich samodzielnie piecze chleb na zakwasie - zaznacza Meyers.

Pełne ziarna to wspólny mianownik jadłospisu stulatków. Są bogate w błonnik, minerały i witaminy z grupy B. Spożywanie pokarmów pełnoziarnistych wiąże się z niższym ryzykiem śmiertelności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów - dodaje dietetyczka Amy Davis.