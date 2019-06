Sport najczęściej rozumiany jest jako czynność, która pozwala na poprawę sprawności fizycznej. Dla jednych może być sposobem na spędzanie wolnego czasu, a dla innych pomysłem na życie. W opinii wielu osób jest on również rodzajem szkoły życia, w której nauka wymaga odwagi oraz żelaznej konsekwencji. Zwłaszcza wtedy, kiedy trenujemy dużo i ciężko.

Trening m.in. RMF4RT Gladiators na Torze Poznań / matriały prasowe /

Trening fizyczny jest systematyczną, świadomie kierowaną działalnością ruchową człowieka, mającą na celu podniesienie jego zdolności wysiłkowych oraz umiejętności ruchowych, z zamiarem osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Jeśli trening jest zorientowany na konkretny rezultat, jest on systematyczny, prowadzony za pomocą określonych metod i dostosowany do poziomu możliwości wysiłkowych, wówczas zwiększa się także zasób wiedzy trenujących i powoduje zmianę ich postawy - mówi Monika Wdowicz RMF4RT Gladiators Couch.



Sport to coś więcej niż sam wysiłek. Człowiek szybko uczy się, że nie wszystko da się osiągnąć jak za dotknięciem magicznej różdżki. Potrzeba wielu godzin, treningów i litrów potu, by dojść do wyznaczonego celu. Dlatego, nic tak nie uczy pokory jak sport. A tym samym kształtuje w nas cierpliwość. Efekty nie przychodzą od razu. Ten, kto nie ma cierpliwości, nie osiągnie w sporcie dużych sukcesów. Mozolny, długi i ciężki trening, by być szybszym o kilka minut? To może zrealizować tylko osoba cierpliwa i wytrwała.



Sport i ... życie

Tak więc, dzięki regularnym treningom kształtujemy w sobie te cechy charakteru, które są nam także potrzebne na innych płaszczyznach życia. Wola walki, determinacja, samozaparcie, upór i nieustępliwość... na każdym treningu, zawsze pracujemy nie tylko nad lepszą kondycją fizyczną, ale również nad naszym umysłem. Nie ma znaczenia jaki sport trenujemy, bo jeśli angażujemy się w to całym sobą, to na pewno zauważymy korzyści w kształtowaniu silnego i odpornego na porażki charakteru - podkreśla Monika Wdowicz.



Monika Wdowicz RMF4RT Gladiators Couch / matriały prasowe /

Systematyczny trening, wytrwałość, samodyscyplina, posłuszeństwo wobec trenera, szacunek dla inny czy podporządkowanie się regułom fair play, sprzyja budowaniu własnej tożsamości. Samoocena i motywacja to dwa kluczowe słowa, o których mówimy w aspekcie osiągania jakiegoś celu, nie tylko na szczeblu sportowym, ale także w życiu codziennym. Oba te czynniki mają także ogromny wpływ na sukcesy sportowe. Im bardziej człowiek czegoś pragnie, tym bardziej skłonny jest wierzyć w możliwość osiągnięcia celu.

Gdy człowiek wierzy we własne siły, gdy cel, do którego dąży jest dla niego ważny, to nawet niepowodzenia i przeszkody wpływają na niego pobudzająco. Nagroda w sporcie pobudza bowiem motywację do treningu, który staje się radością i przyjemnością. Osoby, które uprawiają sport doskonale wiedzą, że droga do celu to mieszanka sukcesów i porażek, a wygrywa ten, kto z nieudanych startów wyciąga wnioski i traktuje je jak życiowe lekcje. Właśnie dlatego w treningu ważna jest wytrwałość i wizja celu.

Bez względu na to, jaki postawimy sobie cel, aby konsekwentnie dążyć do jego realizacji oprócz motywacji potrzebna jest nam również samodyscyplina - mówi Monika Wdowicz RMF4RT Gladiators Couch.



Ale po co to wszystko?

RMF 4RACING TEAM wyrusza na... Saharę. Cel? Bieganie "Cały czas się ścigamy i to jest nasza pasja, ale odpaliliśmy jednocześnie projekt biegowy. Chodzi o to, żeby z dużą pasją, z fajną ekipą robić fajne rzeczy" - mówi w rozmowie z RMF FM Rafał Płuciennik z RMF 4RACING TEAM. Jak podkreśla - ekipa ma w planach m.in. Runmageddon Warszawa... czytaj więcej

Samodyscyplina to po prostu umiejętność zmuszania się do robienia tych rzeczy, które muszą być zrobione, wtedy, kiedy muszą być zrobione czy nam się chce, czy też nie, po to, by kiedyś robić te rzeczy, na które mamy ochotę i robić je wtedy, kiedy zechcemy - dodaje Monika Wdowicz RMF4RT Gladiators Couch.

Dyscypliny uczy nas regularny trening, który sami wcześniej ustalimy, bądź realizacja planu treningowego. Są chwile zmęczenia i po prostu zwykłego "niechcenia", bardzo często taka walka z własnymi słabościami trwa codziennie, więc samodyscypliny uczymy się każdego dnia. To ona buduje człowieka od wewnątrz, popycha nasze życie naprzód.

Wymaga systematyczności, poświęcenia i rezygnacji z własnych przyjemności. Tymczasowe poświęcenie zawsze przynosi wymierne nagrody.

Z każdym zdyscyplinowanym wysiłkiem rośnie też siła samodyscypliny. Wtedy można zdobyć niemal każdy upragniony cel, jeśli tylko jest się mocno zdeterminowanym.

Trening, determinacja, endorfiny

Stroinski: Pierwsza myśl po przekroczeniu mety Runmageddon Kaukaz? Szczęście "Tereny do biegania są wszędzie. To jest kwestia podejścia do tematu" - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Urszulą Gwiazdą, zwycięzca Runmageddon Kaukaz Daniel Stroinski z RMF4RT OCR. Pytany o to jak zacząć przygodę z bieganiem, odpowiada: trzeba się ruszyć z kanapy. "Trzeba... czytaj więcej

Trening kształtując naszą sylwetkę, dodaje nam pewności siebie. Poprawa walorów fizycznych zwiększa poczucie własnej atrakcyjności. Pewność siebie to nie tyko akceptacja swojego wyglądu, to także zadowolenie ze swoich osiągnięć i świadomość własnej wartości. Po pierwsze, pod wpływem treningów zaczynamy być w danej dyscyplinie coraz lepsi, a to wpływa pozytywnie na naszą samoocenę. Po drugie, nasze wyniki zależą tylko od nas i naszego zaangażowania. To sprawia, że czujemy się silniejsi, nabywamy przekonania, że jesteśmy kowalami własnego losu i to wyłącznie od nas zależy, jak potoczy się nasze życie. A więc sport pokazuje nam, iż możemy osiągnąć zacznie więcej, niż nam się wydaje. Przychodzi taki moment, w którym myślimy, że już więcej nie damy rady, że nasze ciało więcej nie zniesie, chcemy zrezygnować.

Ale gdy nasze ciało dało radę, przekroczyło granicę, którą stworzył mózg, pojawia się w nas świadomość, że możemy "przenosić góry", daje to człowiekowi niesamowicie pozytywnego kopa. Po przez trening uczymy się swojego ciała. Zaczynamy poznawać swój organizm, odczytywać sygnały, które nam wysyła. Z czasem bez problemu możemy powiedzieć, jakie ćwiczenia są dla nas najtrudniejsze, kiedy jesteśmy przetrenowani i powinniśmy odpuścić. To także cenna lekcja, która buduje naszą samoświadomość.

Największą, psychologiczną zaletą treningu jest euforia, zwiększenie poczucia szczęści i spełnienia. Długotrwały, intensywny wysiłek fizyczny sprawia, że organizm wydziela endorfiny, czyli hormony szczęścia. Poprawiają nam humor, zwiększają energię i chęć do życia. Dzięki nim eliminujemy napięcie, zmęczenie, apatię oraz negatywne myśli. Pomagają zwiększyć odporność na ból i zmęczenie, no ale trzeba się dobrze napocić, by poczuć ten fascynujący stan. Trening i dyscyplina są nieodzowne jeśli chcemy być lepsi w jakiejkolwiek dziedzinie. To one prowadzą przeciętnych ludzi do osiągania niezwykłych postępów, natomiast utalentowanych doprowadzają do mistrzostwa i doskonałości - podkreśla Monika Wdowicz RMF4RT Gladiators Couch.

Monika Wdowicz - RMF4RT Gladiators Couch