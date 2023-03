Lek, który sprawia, że mysz pozostaje chuda nawet na bogatej w cukry i tłuszcze diecie. Brzmi za pięknie, by było prawdziwe? Owszem. A jednak naukowcy z University of Texas Health Science Center w San Antonio twierdzą, że to prawda. Na łamach czasopisma "Cell Reports" opisują opracowany przez siebie lek, który wpływając na przemianę materii przeciwdziała przybieraniu na wadze i chroni wątrobę przed niekorzystnymi skutkami dobrze znanej nam "zachodniej" diety.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Autorzy pracy odkryli nową substancję, badając wpływ magnezu na proces produkcji i konsumpcji energii w komórkach. Magnez ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia, odgrywa ważną rolę w wielu procesach, choćby regulacji poziomu cukru, ciśnienia krwi, ma też znaczenie przy budowie kości.

Naukowcy odkryli jednak, że jego nadmiar może spowalniać produkcję enegii w centrach energetycznych naszych komórek, mitochondriach. To efekt, który wygląda, jakby ktoś zaciągał hamulec - tłumaczy współautor pracy, Travis R. Madaris, doktorant z UT Health San Antonio.

Okazało się, że usunięcie u myszy genu MRS2, który promuje transport magnezu do mitochondriów, poprawiło u nich przemianę materii, cukrów i tłuszczów. Takie myszy mimo niekorzystnej diety pozostawały chude i zdrowe. Komórki ich wątroby i tłuszczu trzewnego nie wykazywały oznak choroby stłuszczeniowej wątroby, która często jest owocem złej diety, otyłości i cukrzycy typu 2.

Kluczem do sukcesu było znalezienie substancji, która pomoże osiągnąć podobne skutki bez manipulacji genetycznych. Badaczom z Teksasu, we współpracy z naukowcami University of Pennsylvania i Cornell University udało się cząsteczkę o takim działaniu wymyślić, a potem zsyntetyzować. Tak zwana CPACC istotnie ogranicza transfer magnezu do mitochondriów. Gdy podawaliśmy nasz lek myszom, zaczęły szybko tracić na wadze, wszystkie stały się chude - mówi główny autor pracy, prof. Madesh Muniswamy z UT Health San Antonio. Uniwersytet złożył wniosek o opatentowanie tej cząsteczki.

Myszy to popularny model do badań długotrwałych skutków wysokokalorycznej, opartej na dużych ilościach cukrów i tłuszczów, zachodniej diety. W normalnej sytuacji jej skutkiem jest ich otyłość, cukrzyca typu 2 i zaburzenia układu krążenia. Obniżenie ilości trafiającego do mitochondriów magnezu pozwoliło ograniczyć niekorzystne skutki takiej diety - dodaje współautor pracy, dr Manigandan Venkatesan. Te wyniki są owocem wielu lat pracy. Znaczenie leku, który byłby w stanie obniżyć ryzyko chorób układu krążenia, zawałów, czy udarów, a także zmniejszyć liczbę przypadków raka w następstwie stłuszczenia watroby, byłoby olbrzymie. Będziemy pracować nad jego rozwojem - zapowiada prof. Muniswamy.