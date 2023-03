Dieta śródziemnomorska pomaga bronić się przed demencją - pokazują najnowsze wyniki badań naukowych, opublikowane na łamach czasopisma "BMC Medicine". Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem badaczy z Newcastle University i University of Exeter przeanalizował dane z bazy UK Biobank, dotyczące między innymi diety i stanu zdrowia ponad 60 tysięcy osób. Okazało się, że osoby, których sposób żywienia w największym stopniu przypomina dietę śródziemnomorską, są nawet o blisko jedną czwartą mniej zagrożone problemami z pamięcią.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dieta wydaje się jednym z podstawowych czynników, na które mamy wpływ i które mogą pomóc opóźniać objawy demencji. Dotychczasowe badania dotyczące możliwych skutków diety śródziemnomorskiej, zawierającej dużo ryb i owoców morza, oliwy, pełnych zbóż, owoców, warzyw i orzechów, były jednak zbyt ograniczone, by można było na ich podstawie wyciągać wiarygodne wnioski.

Autorzy najnowszej pracy wykorzystali dane 60298 osób, z których w ciągu ponad 9 lat 882 osoby zaczęły zdradzać objawy demencji. Na podstawie wypełnianych przez te osoby kwestionariuszy zakwalifikowali je do grup, które w większym lub mniejszym stopniu korzystają z diety śródziemnomorskiej. Naukowcy przeprowadzili też analizę danych genetycznych, oceniając związane z nimi ryzyko demencji.

Okazało się, że osoby w największym stopniu przestrzegające diety śródziemnomorskiej miały o 23 proc. niższe ryzyko demencji niż te, które korzystały z tej diety w najmniejszym stopniu.

Oznaczało to obniżenie całkowitego ryzyka demencji o 0,55 proc.

Nie zauważono przy tym, by skłonność do takiej czy innej diety miała genetyczne uwarunkowania, co sugeruje, że korzystny wpływ diety śródziemnomorskiej utrzymuje się niezależnie od tego, czy nasze geny same zwiększają ryzyko demencji czy nie.

Autorzy przyznają, że sprawa wymaga dalszych badań, tym bardziej, że analiza ograniczała się do osób białych, brytyjskiego lub irlandzkiego pochodzenia. Oceniają jednak, że dietę śródziemnomorska i podobne warto brać pod uwagę jako możliwy sposób ograniczenia coraz częściej pojawiających się we współczesnej populacji kłopotów z pamięcią.

Wnioski z naszych, opartych na dużej populacji, badań wskazują na długotrwałe, pozytywne dla mózgu skutki, które przynosi dieta śródziemnomorska, bogata w owoce, warzywa, pełne ziarna i zdrowe tłuszcze - mówi współautorka pracy, dr Janice Ranson z University of Exeter - Efekt ochronny był widoczny niezależnie od uwarunkowań genetycznych. Ta dieta wydaje się korzystną opcją dla osób, które szukają sposobu zmniejszenia ryzyka demencji.

Zdaniem dr Ranson przyszła profilaktyka demencji nie powinna ograniczać się do zwykłej sugestii zdrowego odżywiania się, ale powinna proponować konkretne pokarmy i składniki odżywcze, które wspierają zdrowie mózgu.