Nie jest tajemnicą fakt, że to, co jemy, wpływa na nasze samopoczucie. Czy są zatem pokarmy, które warto jeść, by mieć lepszy nastrój? Posiłki bogate w jakie składniki powinniśmy spożywać częściej, by nasz dzień stawał się lepszy? Co prawda, jedzenie nie powinno być formą pocieszenia, niemniej jednak poprzez dietę możemy mieć wpływ zarówno na sprawność umysłową, jak i samopoczucie.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock Badania nad osią mózgowo-jelitową Zobacz również: Poznaj zasady diety antystresowej! Jakie składniki mają wpływ na Twoje samopoczucie? Związek między dietą a pracą mózgu jest niepodważalny. Od wielu lat badacze intensywnie zgłębiają temat osi mózgowo-jelitowej, która podkreśla wzajemną komunikację między jelitami a mózgiem. Liczne badania wykazały, że tzw. dieta “zachodnia", czyli oparta na produktach wysokoprzetworzonych (bogatych w cukier i tłuszcze trans), zwiększa ryzyko zaburzeń nastroju, w tym zaburzeń depresyjnych. Natomiast dieta przeciwzapalna, bogata w warzywa, owoce, orzechy, ryby i produkty pełnoziarniste, przyczynia się do poprawy samopoczucia. Co jeść, żeby mieć lepszy nastrój? Zwróć uwagę, aby wraz z dietą dostarczyć następujących związków: 1. Magnez - jest niezbędny do prawidłowej pracy układu nerwowego i bierze udział w obronie antyoksydacyjnej. Źródła to: kakao, ciemnozielone warzywa liściaste, kasza gryczana. 2. Tryptofan - aminokwas, z którego powstaje serotonina, powszechnie znana jako hormon szczęścia. Źródła to: banany, czekolada, płatki owsiane, drób, tuńczyk, produkty zbożowe. 3. Witamina D - jej niedobory obserwuje się w zaburzeniach nastroju; bierze udział w metabolizmie serotoniny, wzmacnia integralność bariery jelitowej. Źródła to: ekspozycja na promienie słoneczne (w miesiącach jesienno-zimowych zalecana suplementacja), tłuste ryby morskie. 4. Kwasy omega-3 - budują mózg i są niezbędne do jego prawidłowej pracy, mają działanie przeciwzapalne. Źródła to: tłuste ryby morskie, algi morskie, suplementacja. 5. Witaminy z grupy B - biorą udział w metabolizmie serotoniny, są niezbędne do prawidłowej pracy układu nerwowego. Źródła to: pełnoziarniste produkty zbożowe, ryby, awokado, ziemniaki, nasiona roślin strączkowych, kiszonki, komosa ryżowa, brokuły. 6. Antyoksydanty - redukują nadmiar wolnych rodników, który jest szkodliwy dla pracy mózgu i całego organizmu. Źródła: różnokolorowe warzywa i owoce, na przykład marchew, dynia, buraki, papryka czerwona, truskawki, maliny, wiśnie, ananas, jabłka. 7. Cynk - niedobory obserwuje się w zaburzeniach nastroju, bierze udział w obronie antyoksydacyjnej. Źródła to: owoce morza (ostrygi), pestki dyni, nasiona roślin strączkowych, orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe. Nie zapomnij także o źródłach białka, gdyż z niego (konkretnie z aminokwasów) powstają ważne dla pracy mózgu neuroprzekaźniki, np. dopamina i serotonina. Zobacz również: Szczęście na talerzu, czyli produkty, które poprawią Twoje samopoczucie

5 produktów, które poprawią Ci humor Co jeszcze warto zapamiętać, jeśli chcesz poprawiać swoje samopoczucie poprzez posiłki? Zwróć uwagę na to, by Twoja dieta była urozmaicona, a nie monotonna. Dzięki różnorodności dostarczysz związków niezbędnych do pracy mózgu i odżywisz mikrobiotę jelitową, która ma ogromne znaczenie dla sprawności umysłowej i samopoczucia. Pamiętaj też o innych aspektach stylu życia, mających wpływ na pracę mózgu i nastrój, na przykład: aktywność fizyczna czy zdrowe radzenie sobie ze stresem. Opracowanie: Marcin Czarnobilski