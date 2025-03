Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła nowe zalecenie stosowania soli o specjalnym składzie. Według badań, zastosowanie soli kuchennej z domieszką chlorku potasu ma korzystny wpływ na ciśnienie krwi i układ krwionośny. W opinii ekspertów, ma to związek z ograniczeniem nadmiernego spożycia sodu, a przy okazji uzupełnieniem niedoborów potasu.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Magazyn "Heart" przedstawił analizę badań klinicznych sprawdzających wpływ substytutów soli na ciśnienie krwi, zdrowie układu sercowo-naczyniowego i ryzyko przedwczesnej śmierć.

W 21 wybranych badaniach przeprowadzonych w Europie, obu Amerykach, regionie Zachodniego Pacyfiku oraz Azji Południowo-Wschodniej wzięło udział 30 tys. osób. Obserwowane były one przez czas od 1 miesiąca do 5 lat, a zawartość potasu w zamiennikach mieściła się w przedziale od 25 do 65 proc.

Według zbiorczej analizy, u wszystkich uczestników substytuty soli obniżyły skurczowe ciśnienie krwi o 4,61 mm Hg, a rozkurczowe - o 1,61 mm Hg.

Spadkowi ciśnienia towarzyszyły inne pozytywne efekty. Zbiorcza analiza danych z pięciu badań wybranych przez naukowców badań obejmujących ponad 24 tys. uczestników wykazała, że substytuty soli zmniejszały ryzyko przedwczesnej śmierci z dowolnej przyczyny o 11 proc., śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych o 13 proc. oraz ryzyko zawału serca lub udaru o 11 proc.

Zamiennik soli może ochronić przed udarem. Znamy najnowsze wyniki badań

W piśmie naukowym "JAMA Cardiology" ukazało się badanie przeprowadzone na grupie ponad 15 tys. osób po przebytym udarze, z których część średnio przez 60 miesięcy korzystała ze standardowej soli kuchennej, a część z takiej, w której 25 proc. masy zamieniono chlorkiem potasu (KCl). W ten sposób wprowadzając zamiennik, naukowcy jednocześnie zmniejszyli u ochotników ilość przyjmowanego sodu, a zwiększyli podaż potasu.

U osób korzystających ze zmodyfikowanej soli ryzyko ponownego udaru spadło o 14 proc. przy czym, w przypadku udaru krwotocznego spadek zagrożenia wyniósł aż 30 proc. Wyraźnie spadło też ryzyko zgonu - ogólnie zmalało ono o 12 proc., a jeśli chodzi o zagrożenie śmiercią z powodu udaru, to zmniejszyło się ono o 21 proc.

WHO: Nadmiar potasu też jest szkodliwy

Choroby sercowo-naczyniowe to główna przyczyna zgonów na świecie. Przyczynia się do nich wysokie ciśnienie krwi, które dotyka ok. 1,3 mld ludzi. Wysoka zawartość sodu sprzyja nadciśnieniu, ale istotna jest też proporcja sodu właśnie do potasu.

Na całym świecie, każdego roku prawie 2 mln zgonów jest przypisywanych wysokiemu spożyciu sodu. WHO zaleca ograniczenie jego konsumpcji do poniżej 2 g dziennie. Jednak średnie globalne spożycie pozostaje wysokie - ponad 4 g dziennie

WHO ogłosiła zalecenie stosowania soli, w której część sodu zamieniono na potas.

Zastąpienie części chlorku sodu - chlorkiem potasu może przynieść korzyści w porównaniu do zwykłej soli, oprócz efektu obniżenia zawartości sodu. Stosowanie substytutów soli o niższej zawartości sodu jest coraz częściej rozważane przez krajowe instytucje zdrowotne i organizacje zdrowia publicznego jako potencjalna strategia redukcji ilości sodu w diecie w celu obniżenia ciśnienia krwi i ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD), a ich stosowanie cały czas rośnie - argumentuje WHO.

Jednocześnie, specjaliści przypominają, że spożycie potasu w nadmiarze również może być szkodliwe, zwłaszcza dla osób z chorobami nerek. Dlatego przed wprowadzeniem soli z potasem do diety, warto skonsultować się ze swoim lekarzem lub dietetykiem

Źródło: zdrowie.pap.pl