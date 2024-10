Dynia to więcej niż tylko element dekoracyjny podczas Halloween. Zawiera ona bogactwo składników odżywczych, które mogą mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Naukowcy zachęcają do włączenia jej do codziennej diety.

Zupa dyniowa / Shutterstock Dynia: Owoc pełen wartości ​Dr Lizzy Davis z Uniwersytetu Alabama w Birmingham (USA) nazywa dynię "bombą odżywczą". Jest to owoc, który rozwija się z kwiatów i należy do rodziny dyniowatych. Pojawił się w Ameryce Północnej około 9 tysięcy lat temu i stanowił ważny element diety rdzennych Amerykanów. Dynia dostarcza witamin i przeciwutleniaczy, które wspierają funkcjonowanie całego organizmu. Korzyści zdrowotne dyni Pomarańczowy kolor dyni jest wynikiem wysokiej zawartości witaminy A i beta-karotenu, które mają kluczowe znaczenie dla wzroku, skóry, układu sercowo-naczyniowego oraz układu odpornościowego. Witamina A jest niezbędna dla prawidłowego poziomu białych krwinek, co wzmacnia układ odpornościowy, szczególnie w sezonie infekcji. Dr Marzena Styczyńska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podkreśla, że dynia jest również bogatym źródłem luteiny i zeaksantyny, naturalnych antyoksydantów, które chronią przed wolnymi rodnikami i wspierają zdrowie skóry, włosów, paznokci i oczu. Dynia w diecie - jakie ma właściwości? Składniki dyni działają synergistycznie. Jej nasiona są źródłem korzystnych tłuszczów, niezbędnych do wchłaniania witaminy A. Dynia jest także bogata we włóknik, witaminę C, a także wapń, potas, magnez, cynk, żelazo, fosfor, witaminy E, K oraz witaminy z grupy B. W Polsce korzystamy z około 20 odmian dyni jadalnej, wśród których najpopularniejsze to dynia zwyczajna, olbrzymia, piżmowa, hokkaido, muskat oraz makaronowa. Sposoby na dynię Dynię można przygotowywać na wiele sposobów - piec, grillować, gotować, dodawać do ciast czy sosów. Pestki dyni świetnie sprawdzają się jako dodatek do sałatek. To delikatne, łatwostrawne i sycące warzywo, idealne dla dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób na lekkostrawnych, niskosodowych i niskokalorycznych dietach. Dynia jest także niskokaloryczna - 100 g tego warzywa dostarcza zaledwie 20-45 kcal. Zobacz również: Jak dynia, to kolorowe curry. W jednym garnku z soczewicą

