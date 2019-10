Jeśli lubisz czerwone mięso, nie musisz go ograniczać, przynajmniej nie ze wględów zdrowotnych - przekonuje międzynarodowy zespół naukowców. Opublikowane dziś na łamach czasopisma "Annals of Internal Medicine" przeglądowe prace wskazują na to, że nie ma dowodów, by spożywanie czerwonego, czy silnie przetworzonego miesa miało negatywny wpływ na nasze zdrowie, w szczególności zwiększało ryzyko chorób serca, cukrzycy, czy chorób nowotworowych.

