Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela - to imiona pierwszych w Polsce sześcioraczków, które wczoraj przyszły na świat w szpitalu Uniwersyteckim przy ulicy Kopernika w Krakowie. Dziś w placówce zorganizowano specjalną konferencję prasową, na której poinformowano m.in. o stanie zdrowia maluchów.

Lekarze przekazali, że dzieci "urodziły się w zaskakująco dobrym stanie, jak na sześcioraczki". Wskazali jednocześnie, że noworodki wykazują - typowe dla wcześniactwa- cechy niedojrzałości układu oddechowego i ośrodkowego układu nerwowego. Dzieci urodziły się 11 tygodni przed terminem.

Lekarze poinformowali, że "na razie są zadowoleni ze stanu zdrowia maluchów". Zaznaczyli, że "to ciągle bardzo niedojrzałe dzieci, wymagające jeszcze przynajmniej kilkumiesięcznej hospitalizacji, obserwacji i stymulacji".



Sześcioraczki to cztery dziewczynki i dwóch chłopców. Najmniejsze z nich ważyło przy urodzeniu 890 g, a największe 1300 g.

Wyprawka dla sześcioraczków / /Łukasz Gągulski / PAP

Był płacz, były łzy, wzruszenie wielkie. Powoli wszystko zmierza w dobrą stronę. Myślę, że nie ma sensu za bardzo wybiegać w przyszłość - powiedział ojciec dzieci, Szymon Marzec. Oprócz sześcioraczków pan Szymon i pani Klaudia mają jeszcze 2,5-letniego synka.





Ojciec sześcioraczków, które urodziły się w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Na konferencji obecna była również babcia sześcioraczków. Żyjemy każdym dniem naszych wnucząt. Przejmujemy się ich zdrowiem, tak samo córką - życzymy jej dużo siły i wspieramy ją. Jest to dnia niej ciężka sytuacja. Chcemy spokoju teraz po tym, co przeszliśmy - przyznała.





Dziadkowie sześcioraczków / /Łukasz Gągulski / PAP

Ja przeczuwałem, że będą sześcioraczki. Trzymałem kciuki i się urodziły - przyznał z radością dziadek sześcioraczków.





Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach w rozmowie z dziennikarzem RMF FM o porodzie sześcioraczków Jacek Skóra /RMF FM

Sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko - statystycznie raz na 4,7 miliarda ciąż na świecie. Taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału.



Do informacji o narodzinach sześcioraczków odniósł się w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. "Niesamowita wiadomość! W Krakowie urodziły się dziś 6-raczki. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Mama i Dzieci (4 dziewczynki i 2 chłopców) czują się dobrze (jak na tę wyjątkową sytuację). Gratulacje i podziękowania dla Rodziców i Personelu Medycznego!" - napisał na Twitterze.