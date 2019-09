Insuliny, zawiesiny do nebulizacji, leki przeciwzakrzepowe i preparaty mlekozastępcze dla dzieci – m.in. takie produkty znalazły się w nowym wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności. Lista zawiera 350 pozycji.

Najnowsze, opublikowane w piątek obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera 350 pozycji.



Pacjenci mogą mieć problem z dostępem do niektórych insulin, m.in.: Actrapid Penfill, Mixtard, Insuman i Humalog.



Na wykazie są także zawiesiny do nebulizacji Pulmicort i aerozole inhalacyjne Berodual N; przeciwpadaczkowy Vimpat oraz leki przeciwzakrzepowe: Clexane, Fragmin i Xarelto.



Na liście opublikowanej przez MZ są także np. krople do oczu Combigan i roztwór do wstrzykiwań Neulasta, stosowany u pacjentów z chorobą nowotworową w leczeniu neutropenii (małej liczby neutrofilów, rodzaju krwinek białych).



W aptekach może brakować również niektórych środków stosowanych w leczeniu chorób dróg oddechowych, np. Spiriva.



Problem może być też z dostępnością do środków stosowanych u dzieci w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej, np. Bebilon pepti 2 DHA, Infatrini Peptisorb, Neocate Junior, Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG, Nutramigen 3 LGG i Nutramigen PURAMINO.



W wykazie zamieszczone są również m.in. leki Zypadhera i Rispolept, stosowane m.in. przez pacjentów ze schizofrenią, oraz lek Anafranil o działaniu przeciwdepresyjnym. Zagrożony brakiem dostępności jest też lek Concerta, stosowany m.in. w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności

Na liście umieszczane są te leki, których brakuje w 5 proc. aptek w danym województwie. Informacje o brakach są zgłaszane przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych głównemu inspektorowi, a ten informuje o tym fakcie ministra zdrowia.

Minister o brakach leków informuje w swoim obwieszczeniu. Preparaty z tej listy nie mogą być wywożone za granicę. Lista jest jednym z narzędzi, które ograniczają problem niekontrolowanego wywozu leków z Polski.