Regularne nawadnianie się to podstawa zdrowego stylu życia. Dlatego zawsze powinniśmy mieć pod ręką butelkę z wodą. Jak się jednak okazuje, te wielokrotnego użytku, mogą być pełne zarazków. Według badaczy z USA, mogą zawierać więcej bakterii niż deska sedesowa!

zdj. ilustracyjne / Ekspertka: Bakterie w butelce mogą podwajać swoją liczbę co 20 minut / Shutterstock

Badanie opisane przez CBS News wykazało, że w butelkach na wodę wielokrotnego użytku, gromadzi się więcej bakterii niż na desce sedesowej.

Jak to sprawdzono? Naukowcy pobrali wymazy z powszechnie używanych powierzchni domowych w celach porównawczych. Z ich analizy wynika, że takie butelki mają:

Pięć razy więcej bakterii niż na myszce komputerowej

14 razy więcej bakterii niż w misce dla psa

40 000 razy więcej bakterii niż na desce sedesowej

To samo badanie wykazało, że 62 proc. osób myje swoje butelki na wodę przynajmniej raz dziennie, 25 proc. czyści je kilka razy w tygodniu, a 13 proc. robi to tylko kilka razy w miesiącu.

Jak prawidłowo czyścić butelkę po wodzie?

Amy Johnston, wykładowczyni na wydziale University of Minnesota Extension, specjalizująca się w bezpieczeństwie żywności, twierdzi, że butelkę należy myć codziennie, w zmywarce do naczyń lub ręcznie, ciepłą wodą z mydłem. To zapobiegnie gromadzeniu się bakterii - powiedziała.

Najwięcej uwagi podczas czyszczenia butelki na wodę wymagają słomki, końcówki i ustniki, dlatego Johnston radzi, aby czyścić je ręcznie, gdyż zmywarka może nie domyć wystarczająco dobrze tych elementów.

Wszystkie małe zakamarki to miejsca, w których bakterie będą chciały się ukryć - zauważa ekspertka.

Po czyszczeniu, należy też pozostawić butelki na wolnym powietrzu do całkowitego wyschnięcia. To pomoże zapobiec rozwojowi pleśni - wyjaśnia.

Oprócz klasycznego mycia, warto rozważyć dezynfekcję. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić. Jedną z metod jest zanurzenie butelki i jej elementów w bardzo gorącej wodzie na około 30 sekund. Do wody można również dodać ocet lub sodę oczyszczoną.

Ekspertka: Bakterie w butelce mogą podwajać swoją liczbę co 20 minut

Amy Johnston zwraca uwagę, że dezynfekcja jest ważniejsza, jeśli do butelki wlewamy inne napoje niż czystą wodę. Jej zdaniem, w takich warunkach bakterie mogą się szybko rozmnażać, podwajając swoją liczbę niemal co 20 minut.

Co więcej, przypomina, że dotykanie końcówki butelki brudnymi rękami i wzrost temperatury mogą przyspieszyć namnażanie się bakterii.

Słodki napój lub jakikolwiek składnik smakowy może stanowić pożywienie dla bakterii - dodała.