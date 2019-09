"Wróciłam z Wenezueli 10 dni temu i widziałam na własne oczy zapaść tego kraju - przede wszystkim w służbie zdrowia. Szpitale stoją, duża część personelu uciekła do krajów sąsiadujących. W Wenezueli nie ma leków i szczepionek" - mówi w rozmowie z RMF FM Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. Organizacja zbiera pieniądze na szczepionki dla wenezuelskich dzieci. Jedna kosztuje 25 złotych.

Widziałam dzieci chorujące na dawno zapomniane w Polsce choroby: dengę, żółtaczkę, zapalenie opon mózgowych, na choroby wynikające z niedożywienia. W szpitalach nie ma niczego, lekarka ze łzami w oczach pokazywała mi puste lodówki. Wszyscy prosili mnie o pomoc. Polska Misja Medyczna zbiera fundusze na szczepionki dla dzieci w Wenezueli. Proszę o solidarność! - apeluje Małgorzata Olasińska-Chart. Jak dodaje, szczepionki to produkt medyczny ścisłej regulacji - trudny do kupienia i przewożenia, niedostępny nawet na czarnym rynku. Musi być lodówka, musi być recepta lekarska - tłumaczy.

Wenezuelczyków nie stać na podstawowe produkty żywnościowe oraz leki. Obecnie ich pensja wynosi średnio 6 dolarów miesięcznie. Według Raportu Ministerstwa Zdrowia sytuacja medyczna w Wenezueli jest jedną z najtrudniejszych w przeciągu ostatnich kilku dekad. W 2017 roku na skutek braku dostępu do leków oraz sprzętu medycznego śmiertelność wśród matek wzrosła o 65%, a wśród niemowląt - o 30%. Największy na świecie, bo ponad 10-krotny wzrost zachorowań na malarię odnotowano w Wenezueli (z 36 tys. w 2009 r. do 414 tys. w 2017 r.).



W szpitalach rzeczywistość jest brutalna. Panują tam spartańskie warunki, a zasady higieny nie są przestrzegane. W korytarzach siedzą zmęczeni ludzie, którymi nikt się nie zajmuje. Sale są przepełnione, nie ma opatrunków, aptek. Na oddziale, gdzie znajdują się noworodki, personel bezsilnie siedzi w dyżurce. Lekarze i pielęgniarki często uciekają do Kolumbii, ponieważ tam mają dostęp do leków i mogą bezpiecznie zajmować się pacjentami - opisuje Olasińska-Chart.



Polska Misja Medyczna we współpracy z organizacją Deus Caritas Est pomagają Wenezuelczykom na miejscu - w szpitalu w Rubio. Brakuje tam personelu medycznego, ze stanu Táchira wyjeżdżają lekarze i pielęgniarki. Od 2 lat obserwuję pogarszającą się sytuację zdrowotną kobiet i dzieci, a także brak dostępu do szczepionek w szpitalu w Rubio. Dzieci chorują na odrę, żółtaczkę i błonicę - z powodu braku szczepień - podkreśla Jackson Carrillo, założyciel Deus Caritas Est.

Akcję Polskiej Misji Medycznej wsparła popularna aktorka - Maja Ostaszewska. Jestem mamą dwójki dzieci. Wiem, co to znaczy ich zdrowie i bezpieczeństwo. Tymczasem niemowlęta od 2 lat nie są szczepione, grozi tam epidemia żółtaczki - podkreśliła artystka.

Wesprzyj działania Polskiej Misji Medycznej i Deus Caritas Est w Wenezueli

Wpłać pieniądze na konto nr 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem: WENEZUELA