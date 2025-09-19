Stosowanie sztucznej inteligencji może osłabić czujność diagnostyczną lekarzy. Wyniki przełomowego badania polskich gastroenterologów opublikowały światowe media. Medycy sprawdzali, czy rutynowe stosowanie algorytmów AI w kolonoskopii może wpływać na jakość badań wykonywanych bez sztucznej inteligencji.

zdj. ilustracyjne / "Używanie AI osłabia czujność medyków" – uważa dr Tomasz Romańczyk i podkreśla, że systemy sztucznej inteligencji trzeba wciąż udoskonalać / Shutterstock

Z badań wynika, że choć AI rzeczywiście może pomagać w identyfikacji zmian przednowotworowych, to kiedy system przestaje być aktywny, skuteczność diagnostyczna lekarzy spada.

Cytat Kiedy mamy narzędzia, które nam pomagają, łatwo się do nich przyzwyczajamy i tracimy wcześniej nabyte umiejętności dr Tomasz Romańczyk, współautor badania

Kto by teraz pojechał na wakacje do Chorwacji z użyciem mapy, ale bez nawigacji... Nawet ci, którzy jeździli kiedyś z samą mapą to podejrzewam, że mieliby teraz ogromne problemy tam dotrzeć (...) Często wprowadzając w życie wszystkie nasze "wspomagacze" - mówimy tutaj o zaawansowanych technologiach medycznych - zapominamy o tym, że powinniśmy zwracać uwagę, że możemy pozbawić się pewnych funkcji poznawczych czy czujności, które w sytuacji takiej, w której nie będziemy mieć dostępu do tych systemów, spowodują zdecydowane pogorszenie jakości naszej pracy - komentuje w rozmowie z RMF FM dr Tomasz Romańczyk, współautor badania, kierownik Kliniki Gastroenterologii Akademii Śląskiej w HT Centrum Medycznym w Tychach.

Dr Romańczyk: Te systemy są tak dobre, jak dane wsadowe, które zweryfikujemy

Używanie AI osłabia czujność medyków - uważa dr Tomasz Romańczyk i podkreśla, że systemy sztucznej inteligencji trzeba wciąż udoskonalać.

To nie jest tak, że to jest jeden świetny system, nawet samouczący się i będzie coraz lepszy. Te systemy są tak dobre, jak dane wsadowe, które zweryfikujemy, zwalidujemy. Kluczowo ważne jest to, żeby te osoby, które walidują te systemy, czyli wprowadzają dane, były na tyle pewne, żeby nie wprowadzały błędnej informacji (...) Druga rzecz jest taka, żebyśmy nie opierali się tylko i wyłącznie na sztucznej inteligencji, żebyśmy młodszym lekarzom nie dawali możliwości pracy na wyrobach medycznych, które będą tylko i wyłącznie zależne od AI - przestrzega doktor Romańczyk. W jego opinii, podstawowe metody szkolenia powinny pozostać "klasyczne".