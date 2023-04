Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga lekarzom. To jeden z wniosków z trwających w Warszawie Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej WCCI Warsaw 2023. Do stolicy przyjechali specjaliści z całego świata, wśród nich przede wszystkim kardiolodzy i kardiochirurdzy. Ich obrady śledzi nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Sztuczna inteligencja pomaga między innymi dokładniej zobaczyć, co może dziać się w tętnicach pacjentów. Tak jej zastosowanie tłumaczy w rozmowie z RMF FM profesor Robert Gil, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To jest możliwe, gdy lekarz robi zdjęcie tętnicy w czasie tomografii. Mechanizm sztucznej inteligencji jest tym mądrzejszy, im więcej ma wykonanych badań, zaakceptowanych przez lekarza nadzorującego cały proces. To buduje pewne wzorce. Teoretycznie każda następna analiza powinna być lepsza, szybsza i skuteczniejsza. W optycznej koherentnej tomografii stosowanej do wizualizacji wewnątrzwieńcowej są stosowne algorytmy sztucznej inteligencji. Jednak musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja to nie człowiek, może pójść skrótami, musimy weryfikować jej działania, by nie zejść na manowce - zaznacza prof. Robert Gil.

Sztuczna inteligencja ma taki atut, że w sytuacji, gdy obraz tętnicy od wewnątrz z tomografii nie jest wzorcowy, brakuje mu 10, 15, 20 procent, AI pozwala dobudować z otoczenia wielce prawdopodobną, rzeczywistą strukturę, która nie wyszła w obrazie. To daje możliwość oceny charakterystyki blaszki miażdżycowej. Dzięki temu pewne decyzje terapeutyczne mogą być szybciej podejmowane przez lekarza. Ta sztuczna inteligencja przyspiesza zadanie. Wiele rzeczy robi za nas sztuczna inteligencja. Jednak my to weryfikujemy, nie bierzemy tego z automatu za pewne i jednoznaczne. Moje doświadczenie wskazuje, że mam pewną dozę niepokoju zawsze, lubię to weryfikować. Kuszące jest to, że mogę coś zrobić 15 minut szybciej - podkreśla w rozmowie z RMF FM prof. Robert Gil. Kardiolodzy przekonują, że dzięki ttym mechanizmom mogą lepiej diagnozować nawet co czwartego pacjenta, bo w przypadku takiej grupy pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym uzasadniona jest optyczna koherentna tomografia. Efekty i wnioski pozwalają lepiej planować leczenie, także operacyjne.

WCCI to prestiżowa konferencja medyczna. Patronat redakcyjny nad tegoroczną edycją objął portal Twoje Zdrowie. Pierwsza edycja WCCI pod nazwą zachodniopomorskich Warsztatów Hemodynamicznych odbyła się wiosną 1997 roku w Szczecinie i uczestniczyło w niej ponad sto osób. Kursy dla lekarzy organizowane w ramach WCCI koncentrują się głównie na problemach związanych z rozpoznawaniem i leczeniem ostrych zespołów wieńcowych, stabilnej choroby wieńcowej, wad strukturalnych i zastawkowych serca oraz interwencji w miażdżycy tętnic obwodowych.

W programie Warsztatów znajdą się praktyczne sesje dotyczące wewnątrznaczyniowej diagnostyki obrazowej i czynnościowej oraz leczenia najciężej chorych, wymagających urządzeń wspomagania funkcji lewej komory serca.

Organizatorzy konferencji podkreślają, że walorem WCCI jest możliwość obserwowania "na żywo" różnego typu zabiegów interwencyjnych, aktywnego prezentowania swoich doświadczeń, a także uczestniczenia w dyskusjach panelowych z udziałem najwybitniejszych ekspertów. Każdego roku w programie WCCI mają również miejsce sesje poświęcone nowym wyzwaniom i innowacjom w kardiologii interwencyjnej oraz zagadnieniom związanym z obrazowaniem. Coraz większym zainteresowaniem Uczestników cieszą się także szkolenia praktyczne, jak również sesje przeznaczone dla studentów. Większość sesji będzie oparta o prezentacje przypadków (learning the Technique, How Should I Treat, Case Review) oraz o ćwiczenia na symulatorach. Przewidujemy również sympozja satelitarne prezentujące najnowsze wyniki badań i urządzenia zaprojektowane przez firmy.

Konferencja jest organizowana we współpracy z EuroPCR, Europejską Asocjacją Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI), Polskim Towarzystwem Kardiologicznym (PTK) oraz Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN).

Kulminacyjny punkt tegorocznej edycji WCCI Warsaw 2024 odbędzie się w piątek. Będzie nim 4. edycja renomowanego Sympozjum Warsaw CTO. W programie sympozjum zaplanowano transmisję 6 zabiegów na żywo wykonywanych przez operatorów z Polski, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Holandii, Szwajcarii i Włoch, praktyczne wykłady poświęcone najnowszym technikom zabiegowym oraz moderowane i "przełamujące" bariery pokoleniowe dyskusje z udziałem światowych ekspertów w dziedzinie skomplikowanych zabiegów wieńcowych.