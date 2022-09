Nie więcej niż kilkanaście procent przychodni w październiku uruchomi opiekę koordynowaną dla pacjentów. Tak przewidują w RMF FM lekarze. Ten zapowiadany od dawna przez resort zdrowia projekt formalnie jutro wchodzi w życie. Ma dać łatwiejszy dostęp do badań i konsultacji ze specjalistami. W praktyce pacjenci zmiany odczują dopiero w ciągu kilku miesięcy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Główny powód, dla którego pacjenci będą musieli poczekać na pełne uruchomienie opieki koordynowanej, to biurokracja. Placówki dopiero organizują opiekę. Dopiero wczoraj NFZ wydał zarządzenia w tej sprawie. Zmiany są, lecz na razie głównie na papierze. Przychodnie potrzebują czasu, żeby podpisać aneksy do umów, nowe umowy o współpracy - tłumaczy w rozmowie z naszym dziennikarzem krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej profesor Agnieszka Mastalerz-Migas.

W praktyce opieka koordynowana polega na tym, że pacjent POZ ma swojego koordynatora, czyli konkretną osobę, która pomoże w umawianiu wizyt u lekarza i badań.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych przewiduje, że najszybciej uruchomią ją poradnie w dużych miastach, które pod opieką mają najwięcej pacjentów. Od października każdy może pytać w przychodni o takie wsparcie. Jednak na razie - jak zauważa nasz dziennikarz - w odpowiedzi najprawdopodobniej usłyszymy: "Proszę uzbroić się w cierpliwość".

Opieka koordynowana na razie nie jest obowiązkowa

Uruchomienie opieki koordynowanej na razie nie jest obowiązkowe dla placówek POZ. Będzie ona stopniowo uruchamiana w kolejnych przychodniach. Gdy w jednej będzie to działać, dyrektorzy pozostałych POZ w regionie będą zachęceni, by też to wdrożyć - komentują w rozmowie z naszym reporterem lekarze.

W kolejnych miesiącach w wielu podmiotach POZ będą zmiany, musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. W części placówek koordynator już pracował od roku, w ramach pilotażu. Teraz dostanie szersze zadania. Będzie większe wsparcie dla pacjentów z chorobami układu oddechowego, z chorobami serca, z cukrzycą, czyli z najpopularniejszymi schorzeniami. Trzeba w swoich placówkach, w swoim POZ dowiadywać się, czy opieka koordynowana już działa - dodaje profesor Agnieszka Mastalerz-Migas.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że reforma związana z opieką koordynowaną skupia się na pięciu zmianach: realizacji programów profilaktycznych, poszerzeniu zakresu badań diagnostycznych, zmianie opieki nad chorymi przewlekle, wdrożeniu opieki koordynowanej POZ oraz na wprowadzeniu rozliczania jednostkowego wybranych porad pielęgniarskich.

Pierwsze zmiany w życie weszły 1 lipca. Od tego dnia dodatkowe badania diagnostyczne w POZ obejmują: ferrytynę, witaminę B12, anty-CCP, antygen H. pyroli w kale, anty-HCV, szybkie testy (CPR - szybki test ilościowy dla dzieci do ukończenia 6. roku życia oraz strep-test). Oprócz tego lekarz POZ może skierować pacjenta na tomografię klatki piersiowej po uprzednio wykonanym zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej i stwierdzeniu w opisie zmian wymagających weryfikacji.

Kolejna lista badań, na które będzie mógł kierować lekarz POZ, obejmuje między innymi echo serca czy badania przeciwciał anty-TPO. Będą one dostępne w placówkach, które przystąpią do opieki koordynowanej.

Jakie nowe badania pojawią się w POZ?

W zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków pacjent uzyska dostęp do:

porady kompleksowej,

badania diagnostycznego,

EKG wysiłkowego (próba wysiłkowa EKG),

Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinnej rejestracji EKG)

Holtera RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),

USG Doppler tętnic szyjnych,

USG Doppler naczyń kończyn dolnych,

ECHO serca przezklatkowe,

BNP (NT-pro-BNP),

albuminurii (stężenie albumin w moczu),

UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu),

konsultacji specjalistycznych,

porad edukacyjnych,

konsultacji dietetycznych.

W zakresie diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej i POChP pacjent uzyska dostęp do:

porady kompleksowej,

badania diagnostycznego: spirometrii, spirometrii z próbą rozkurczową,

konsultacji specjalistycznych,

porady edukacyjnej,

konsultacji dietetycznej.

W zakresie diagnostyki i leczenia niedoczynności tarczycy oraz diagnostyce guzków pojedynczych i mnogich tarczycy pacjent uzyska dostęp do:

porady kompleksowej,

badań diagnostycznych: celowana biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy u dorosłych), antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej), antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH), antyTg (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie),

konsultacji specjalistycznych,

porady edukacyjnej,

konsultacji dietetycznych.