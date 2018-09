Nie żyje 72–latka, która w Czechach zakaziła się wirusem powodującym gorączkę Zachodniego Nilu. Wiadomo, że podczas okresu inkubacyjnego choroby nie była za granicą.

Gorączkę Zachodniego Nilu wywołuje wirus, który przenoszą komary / PAP/DPA/A. Hartl /

Kobieta zmarła w sierpniu, jednak dotychczas nie informowano o jej zgonie. Informacja o śmierci pacjentki pojawiła się w czwartek, a potwierdził ją wiceminister zdrowia Roman Prymula.

Jak wykazały przeprowadzone testy, rzeczywiście chodzi o gorączkę Zachodniego Nilu - powiedział Prymula na antenie prywatnej telewizji Nova. Epidemiolog Rastislav Madr, którego cytuje agencja CTK, potwierdził, że do zakażenia musiało dojść na terenie Czech.



Specjaliści podejrzewają, że wirus przedostał się z Austrii do regionu południowych Moraw, gdzie mieszkała zmarła pacjentka. Wirus, który stwierdzono u komarów i koni, epidemiolodzy odkryli w czerwcu. To już drugi przypadek wystąpienia tej choroby u ludzi w Czechach. Wcześniej informowano o chorym, który wirusem zakaził się na początku września w Grecji; nie ma informacji, by ten pacjent w wyniku choroby zmarł.



W związku z panującymi u nas warunkami klimatycznymi i rozprzestrzenianiem się gorączki w Europie mamy do czynienia z logicznym rozwojem sytuacji. Dotąd nie mieliśmy żadnego przypadku, w którym wirus przenosiłby się z człowieka na człowieka. Były podjęte właściwe decyzje i skontaktowaliśmy się z właściwymi władzami, na przykład z urzędem weterynaryjnym - powiedziała w rozmowie z CTK rzeczniczka ministerstwa zdrowia Gabriela Sztiepanova.



Gorączkę Zachodniego Nilu wywołuje wirus, który przenoszą komary. Okres inkubacji choroby wynosi od trzech do 14 dni. U dzieci, osób starszych i mających osłabiony system immunologiczny choroba może wywołać zapalenie mózgu lub opon mózgowych. Może również doprowadzić do śmierci. U osób zdrowych gorączka Zachodniego Nilu wywołuje jedynie objawy przypominające grypę.



W tym roku w krajach europejskich odnotowano dużą liczbę przypadków zakażenia wirusem powodującym gorączkę Zachodniego Nilu. W Serbii zmarło 21 osób.