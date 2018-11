Jedna z wykładowczyń Szkoły Głównej Handlowej zachorowała na odrę. Część studentów skierowano na profilaktyczne szczepienia. W tej chwili nie ma żadnego zagrożenia na uczelni - informuje rzecznik uczelni.

18 listopada okazało się, że jedna z wykładowczyń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest chora na odrę.

Jak poinformował rzecznik prasowy SGH dr Piotr Karwowski uczelnia od razu skierowała na profilaktyczne szczepienia trzy grupy studentów - ok. kilkadziesiąt osób - z którymi wykładowczyni miała przez krótki czas styczność. Szczepienia były bezpłatne. Od razu zawiadomiono też Sanepid. Rzecznik podkreślił, że był to przypadek pojedynczy i nie ma innych przypadków zachorowań ani ogniska choroby na SGH.



Karwowski zapowiedział też, że uczelnia planuje akcję udostępniania profilaktycznie szczepionek dla chętnych pracowników i studentów. Niestety okazuje się, że jest problem z dostępnością tych szczepionek w Warszawie - dodał. Zaznaczył, że akcja zostanie przeprowadzona, gdy pojawią się szczepionki i będzie miała charakter wyłącznie profilaktyczny. W tej chwili nie ma żadnego zagrożenia - podkreślił.



Przypadek zachorowania potwierdziła też rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Joanna Narożniak. Dodała, że wykładowczyni jest mieszkanką powiatu grodziskiego i jest uwzględniona w statystykach zachorowań z zeszłego tygodnia.



Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował w sobotę, że w tygodniu od 17 do 23 listopada zarejestrowano 22 przypadki zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę. Najwięcej było ich w powiecie warszawskim (12) oraz pruszkowskim (5). Pozostałe odnotowano w powiatach: mińskim, sochaczewskim, grodziskim, kozienickim oraz warszawskim zachodnim.



Jutro będzie opublikowany nowy raport; nieoficjalnie wiadomo, że nie ma nowych przypadków zachorowań na odrę.