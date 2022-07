W Nowym Jorku doszło do pierwszego od prawie dekady przypadku zakażenia wirusem polio. Pacjent już wyzdrowiał, ale nadal odczuwa skutki paraliżu. Zgodnie z zaleceniami WHO, wszystkie osoby podróżujące do regionów, w których potwierdzono występowanie poliowirusów powinny być w pełni zaszczepione przeciwko poliomyelitis – przypomina Główny Inspektorat Sanitarny.

Chory z USA, którego nazwiska nie ujawniono, pochodzi z hrabstwa Rockland pod Nowym Jorkiem. Jak informuje BBC News, powołując się na miejskie służby sanitarne, nie był on szczepiony przeciwko polio, a zaraził się od osoby zaszczepionej preparatem przeciwko polio zawierającym osłabionego, żywego wirusa. Polio wciąż występuje endemicznie w Afganistanie i Pakistanie, ale ostatnio pojedyncze przypadki wykrywane są w innych krajach. Na przykład w Londynie wykryto go ostatnio w ściekach. Jak dochodzi do zakażenia? Poliomyelitis to wysoce zakaźna choroba wywoływana przez enterowirus, który jest zaraźliwy szczególnie dla dzieci poniżej 5. roku życia, ale zachorować może każda niezaszczepiona osoba, bez względu na wiek. Zakażenie następuje głównie drogą pokarmową i kropelkową (np. podczas kaszlu, kichania i mówienia) przez bliską styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez przedmioty skażone wirusem znajdującym się w wydzielinach z gardła lub kałem, a także żywność lub wodę zanieczyszczoną ściekami. Objawy zakażenia poliowirusami Zakażenia poliowirusami wywołują różnorodne objawy kliniczne - od zakażeń bezobjawowych, przez gorączkę, bóle głowy i objawy żołądkowo-jelitowe, postacie oponowe (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), aż do ciężkich zachorowań porażennych. Porażenia pojawiające się w przebiegu choroby obejmują poszczególne grupy mięśni kończyn lub tułowia. Leczenie polio jest wyłącznie objawowe - nie są dostępne leki działające swoiście na tę chorobę, dlatego tak ważną rolę w zapobieganiu poliomyelitis odgrywają szczepienia ochronne.