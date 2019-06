W szpitalu jak na poczcie. Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł jak zaradzić chaosowi na ostrych dyżurach. Pacjenci, którzy tam trafią będą pobierali numerek z biletomatu – informuje "Super Express".

Z biletomatu korzystają już pacjenci zgłaszający się na Izbę Przyjęć i Pomocy Doraźnej Szpitala MSWiA w Krakowie / Marcin Czarnobilski / Grafika RMF FM

Resort zdrowia chce rozładować gigantyczne kolejki na SOR-ach - podaje wtorkowy "Super Express".

Gazeta wyjaśnia, że każda osoba, która tam trafi otrzyma bilecik z indywidualnym numerem pacjenta. Następnie zostanie on poddany "segregacji" medycznej. Lekarz przydzieli go do jednej z pięciu kategorii: czerwonej, pomarańczowej, żółtej, zielonej i niebieskiej (w zależności od stopnia w jakim jest zagrożone zdrowie i życie pacjenta). Każda kategoria ma inny czas oczekiwania. W poczekalniach zostaną zamontowane ekrany informujące o tym, ilu pacjentów czeka w poszczególnych kategoriach.

Szpital MSWiA w Krakowie / Marcin Czarnobilski / Grafika RMF FM

Tymczasem w krakowskim szpitalu MSWiA działa już urządzenie, które ma usprawnić obsługę pacjentów oczekujących na przyjęcie do lekarza. Przy tamtejszej Izbie Przyjęć i Pomocy Doraźnej, na specjalnym monitorze, pacjent naciskając odpowiedni przycisk sam dokonuje wstępnej diagnozy.



Wybiera "urazy" lub "nagłe zachorowania". Załogi karetki naciskają opcję "ambulans". Każda osoba odbiera z urządzenia wydrukowany bilet. Wtedy nasz personel natychmiast otrzymuje informację o rodzaju zgłoszenia. Gdy na ekranie wyświetli się numer biletu chorego to znak, że jesteśmy gotowi go przyjąć - wyjaśnia w rozmowie z RMF FM dr Krzysztof Czarnobilski, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie.



System ma uporządkować przyjmowanie chorych i skrócić czas oczekiwania. Pozwala też na monitoring pracy personelu medycznego.