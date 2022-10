Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i miłośnicy muzyki z Bydgoszczy nagrali kolejny teledysk „z misją”. Chór Medici Cantares, działający przy bydgoskiej Izbie Lekarskiej, tym razem zwraca uwagę na osoby niewidome. O najnowszym teledysku chóru i o misyjności, dziennikarka RMF MAXX Bogna Jurek-Drzewiecka rozmawiała z lekarzem ortodontą i jedną z chórzystek - Natalią Kazimierczak.

kadr z teledysku bydgoskiego chóru Medici Cantares / Materiały prasowe

Bogna Jurek, RMF MAXXX: To już Wasz kolejny teledysk. Wcześniej zwracaliście uwagę na problem depresji, zachęcaliście do oddawania osocza, do tego byśmy się szczepili. Tym razem skupiacie się na osobach niewidomych.

Natalia Kazimierczak, Chór Medici Cantares: Tak. Zdecydowanie. Staramy się raz na rok stworzyć misyjny teledysk, w którym dotykamy tematów tabu. Dzięki naszym zmysłom, możemy widzieć, słyszeć, czuć smak, zapach, dotyk i zmiany temperatury, odczuwać rzeczywistość w pełni. W teledysku pokazujemy 5 niewidomych osób, dla których niepełnosprawność nie stanowi żadnych barier.

Cytat Wykonują różne zawody, dobrze funkcjonują na co dzień, czerpią z życia garściami. A jest to często niestety grupa ludzi odizolowanych, odepchniętych przez resztę społeczeństwa

W Bydgoszczy znajduje się najstarsza w Polsce placówka kształcącą dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille΄a w Bydgoszczy.

Jest to grono wspaniałych ludzi. Poznaliśmy wielu niewidomych kolegów i jesteśmy przekonani, że jest to temat, który warto nagłośnić.

Ośrodek cyklicznie realizuje kampanię społeczną: "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie", w której wzięło udział 10 000 osób w 2016 roku. Jest to hasło również naszego projektu.

Na co chcecie zwrócić szczególną uwagę?

Na osoby, które są niedoceniane, a mają niesamowicie rozwinięte talenty. Chcielibyśmy, aby zaczęły być w społeczeństwie doceniane i uważane jako pełnowartościowe, tak jak inni.

Cytat To, że nie widzą, to nie znaczy że im czegoś brakuje. Chcemy to pokazać

Ja leczę kilka osób niewidomych, słabowidzących, uwielbiam tych pacjentów, przychodzą do mnie regularnie, śmiejemy się, rozmawiamy i to jest nasz cel, żeby pokazać że to są ludzie, którym warto zaufać w różnych zawodach i traktować Ich na równi z innymi.

Do Waszego chóry dołączył Roland, który jest osobą niewidzącą. Można go usłyszeć w Waszym najnowszym teledysku.

Tak! On i śpiewa i gra i dyryguje. Jest niesamowity. Jesteśmy zauroczeni jego wokalem.

Cytat Chcielibyśmy pokazać, że osoby, które nie widzą są pełnowartościowe, bo ich pozostałe zmysły jak na przykład dotyk, smak, słuch są wyostrzone

Chcieliśmy pokazać różne zawody, w których pracują, np. masażystę, kucharza. Niejedna osoba, która ma wszystkie zmysły, nie ma tak wspaniałych rozwiniętych zmysłów jak oni.

Wasze poprzednie teledyski, w których poruszaliście równie ważne tematy spotkały się z pozytywnym odbiorem

Cieszę się, że się podobają, że jest taki dobry odbiór. Mam nadzieję, że ten też przypadnie do gustu. Stworzyliśmy go na dzień białej laski, który przypada 15 października. Kolejnym Międzynarodowym Dniem Osób Niewidomych jest 13 listopada.