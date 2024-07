Za brak szczepionki – mandat. Główny Inspektorat Sanitarny szuka sposobu na zmniejszenie niskiego poziomu wszczepialności dzieci w Polsce. O planowanych zmianach systemu kar pisze Dziennik Gazeta Prawna.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Niewykluczone, że niedługo rodzice, którzy nie chcą szczepić dzieci, będą otrzymywali mandaty. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, GIS już zmienił sposób gromadzenia danych o przypadkach nieszczepionych dzieci. Teraz rozważa zmianę systemu kar.

DGP cytuje Pawła Grzesiowskiego - głównego inspektora sanitarnego, który przyznaje, że do tej pory faktyczny obraz liczby zaszczepionych dzieci był zaburzony, bo skupiano się na kartach szczepień i odmowach. Jednak teraz ma to się zmienić - do bazy trafi numer PESEL i adres osoby niezaszczepionej.

"Obecny system karania jest niewydolny"

Paweł Grzesiowski powiedział w rozmowie z DGP, że dzięki bazie będzie można m.in. bezpośrednio docierać do rodziców i zachęcać do szczepień, a także sprawdzać, jakich szczepień dzieci nie przyjęły oraz czy są to wszystkie dawki.

W opinii głównego inspektora sanitarnego, aktualny system karania jest zbyt skomplikowany i długotrwały. Od decyzji o nałożeniu kary do momentu jej ściągnięcia może upłynąć nawet kilka lat. Chcemy, by mandaty mogły być nakładane bezpośrednio przez sanepid. Wówczas kara będzie bardziej odczuwalna, a przez to bardziej odstraszająca - mówi Paweł Grzesiowski w artykule DGP.