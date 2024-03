Dla kobiet mammografia i cytologia, a dla mężczyzn test PSA w kierunku raka prostaty - te badania mogą być włączone do obowiązkowego pakietu medycyny pracy. To pomysł Ministerstwa Zdrowia, który może wejść w życie w drugiej połowie 2024 roku. Obecnie trwa m.in. wycena tej procedury.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiada łatwiejszy dostęp do bezpłatnych badań w kierunku nowotworów.

Reporter RMF FM usłyszał, że do pakietu obowiązkowych badań medycyny pracy mogą być włączone badania w kierunku nowotworów, na przykład dla kobiet mammografia i cytologia czy dla mężczyzn test PSA w kierunku raka prostaty - aby skorzystało z nich więcej osób.

Nie chcemy, żeby wynik badania dodatkowego, profilaktycznego decydował o tym, czy dana osoba jest dopuszczona do pracy, uważam, że trzeba na to postawić. Chcemy do medycyny pracy dołożyć badania profilaktyczne - tłumaczy minister Izabela Leszczyna.

Trwa wycena tej procedury.

Ta rozszerzona medycyna praca w drugiej połowie 2024 roku miałaby zastąpić pakiet badań Profilaktyka 40+ - czyli badań dla osób, które skończyły 40 lat. Do tej pory skorzystał z nich tylko jeden na dziesięciu uprawnionych.